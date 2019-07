Erakonna Eesti 200 uus tegevjuht Karin Kaup Lapõnin ütles, et Eesti 200 tegutseb edasi ning põhiliseks eesmärgiks on praegu piirkondlike organisatsioonide ülesehitamine üle Eesti. Samuti kavatseb erakond osaleda 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistel.

"Nüüd on täpselt see aeg, kui me tegelema piirkondade ja osakondade moodustamisega, et me saaksime organisatsiooni korralikult toimima," lausus Kaup Lapõnin.

Ta lisas, et suve lõpus on kavas pidada maha ka suur seminar ja arutada erakonna edasist strateegiat. Sügisel jätkub tema sõnul erakonna töö kohalike omavalitsuste valimisteks ettevalmistamisel. Tegevjuhi sõnul otsib erakond juba kandidaate, kes KOV valimistel osaleks. "Meil on kindlasti väga tõsised plaanid ja kindlasti kavatseme mitmetes kohtades tugevalt esindatud olla," ütles Kaup Lapõnin.

Kaup Lapõnini hinnangul on Eesti 200 erakonnana päris hästi hakkama saanud. "Tõsi ta on, et riigikogu valimitsel jäime me alla valimiskünnise, aga nelja kuuga saavutada 4,4 protsendine toetus rahva hulgas on minu meelest päris hea tulemus. Ja kindlasti järgmistel valimistel me kavatseme sisse saada. Mina arvan, et meie erakond on päris hästi hakkama saanud kaheksa kuu jooksul, meil tuleb liikmeid juurde, me oleme aktiivsed, me toimetame," lausus Kaup Lapõnin.

Juulikuust Eesti 200 tegevjuhina tööd alustanud Karin Kaup Lapõnin on kauaaegne Eesti diplomaat, kes hiljuti suundus tööle erasektorisse. Ta on teeninud diplomaadina nii Eesti esinduses ÜRO juures kui Euroopa Liidu delegatsioonis Aafrika Liidu juures ning 2012. a-l ÜRO Lasteorganisatsiooni UNICEF nõukogu asepresidendina. Riigiteenistuses töötas Karin Kaup Lapõnin ka maksuameti osakonnajuhatajana.

Erakonnal Eesti 200 on äriregistri andmetel teisipäevase seisuga 600 liiget.