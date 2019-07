Taliodra saagikus on sel aastal küll parem, kui mulluse ekstreemse põuaga, kuid päris rahul kõik põllumehed siiski tänavuse suvega ei ole. Suurem saak tähendab ka seda, et teravilja hind tuleb madalam kui mullu.

Läänemaa ja Raplamaa piiril Lauknas asuval rukkipõllul käib viljakoristus. Ankiter OÜ omanik Andres Kirsipuu kasvatab mitmesugust teravilja kokku 600 hektaril, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Talioder on juba koristatud ja keskmiselt saadi hektari kohta kuiva saagina kuus-seitse tonni.

"Algus on paljulubav. Talioder on võetud ja võrreldes eelmise aastaga on poole suurem saak. Ei ole rekordsaagid, aga võib rahul olla," sõnas Kirsipuu.

Kui mullu oli rukki tonnihind Kirsipuu sõnul 150 euro ringis, siis praegu on see 125 eurot.

"Kuna me kõik kaupleme börsil ja kõik sõltub maailmaturust, siis see, kuidas Eestis on, ei huvita kedagi. Praegu on Euroopas suured saagid, USA natuke mõjutas. Eelmine aasta oli suhteliselt kõrge hind, aga madal saak, see aasta hinnad langevad. Eks ole näha, kuhupoole nad pidama jäävad, kas hakkavad tõusma," selgitas Kirsipuu.

1800 hektaril teravilja kasvatav Läänemaa mees Kulno Rehkalt alustas taliodra koristusega esmaspäeval. Reedel olid Martna lähedal asuval põllul korraga kolm kombaini.

Keskmine taliodra saagikus hektarilt oli Rehkaltil mullu 3,2 tonni, nüüd on see 5,5 kuni kuus tonni. Tänavuse ilmaga ta siiski rahul pole.

"Liiga soe, vihma vähe," märkis Rehkalt, öeldes, et parim suvi teraviljakasvataja jaoks oleks kuni 20-kraadine soojus ja paar korda nädalas vihmasadu.

Kulno Rehkalti sõnul on veel vara öelda, milliseks kujuneb teiste teraviljakultuuride saagikus.