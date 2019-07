Lipton ütles IMF-i ja Maailmapanga asutamise 75. aastapäeva puhul peetud kõnes, et see ei tähenda, et kapitalism oleks oma olemuselt puudulik.

Ta ütles, et "kapitalism on olnud mootor suure osa edu taga, mida me oleme kogenud, kuid see on ebatäiuslik süsteem, mis vajab kursi korrigeerimist".

Lipton märkis, et suur osa pahameelest on seotud muredega süsteemi õigluse üle.

"Osa probleemist on äärmusliku ebavõrdsuse suurenemine," lausus IMF-i ajutine tegevdirektor. "Kuigi vaesusemäärad on maailmas alates 1980. aastatest langenud, on elanikkonna rikkaima ühe protsendi rikkaim kümnendik saanud sama palju majanduslikku kasu kui alumine 50 protsenti maailma rahvastikust," lausus ta.

Valitsused peaksid reageerima sellele kulutuste suurendamisega ebavõrdsuse vähendamiseks ning ettevõtte tulumaksu süsteemide täiustamisega, et suurfirmad ei saaks kasutada maksude maksmiseks madalama maksumääraga riike, lausus Lipton.

IMF-i tegevdirektori kohusetäitja hoiatas ka, et kaubandusest, globaliseerumisest ja tehnoloogiast tingitud muutused õhutavad "kasvavat pahameelt, poliitilist polariseerumist ja populismi".