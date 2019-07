OECD peaökonomist hoiatab Euroopat läheneva majandusliku šoki eest

Laurence Boone ütles usutluses ajalehele Financial Times, et Euroopa riikide suutlikkuse kohal anda oma majandustele fiskaalset tuge on "suur küsimärk". Ehkki Euroopa majandused on nõrgestatud maailmakaubanduses valitsevate pingete tõttu, näeb OECD, et eurotsooni riigid toetavad väga vähe oma majandusi, ainult 0,3 protsendi mahus SKP-st, tõdes Boone.

"Riikide valitsused, kellel on fiskaalselt ruumi ja karjuv vajadus avalikeks investeeringuteks, ei tee piisavalt, see on kindel," ütles Boone. "See tähendab põhjapoolsed Euroopa riigid, nagu Saksamaa ja Holland," lisas ta.

Majandusliku šoki võimalus on reaalne, ütles Boone ja lisas, et Euroopa ei ole veel näinud kaubandussõja tõelist palet. Seni on (USA-st lähtuvad - ERR) pinged keskendunud peamiselt Mehhikole ja Kanadale ning kandunud nüüd Hiinale, ütles ta. "Aga need võivad pöörduda ka Euroopa vastu, võimalik, et juba suve lõpus," rääkis OECD peaökonomist, kes töötas Prantsuse eelmise presidendi François Hollande'i nõunikuna.

Boone'i ametiaeg OECD-s on sattunud samasse aega, kui ülemaailmselt on näha kaubanduse, investeeringute ja tööstutustoodangu kasvu aeglustumist, muu hulgas Saksamaal, mille majandus sõltub eriti suuresti ekspordist. Lisarisk Euroopale seisneb Hiina püüdluses korraldada sujuv maandumine oma aeglustuva kasvuga majandusele, mis on Euroopa ekspordi jaoks ülioluline sihtturg, rõhutas majandusteadlane. Hiina aeglasem kasv ja selle suur võlg võivad põhjustada finantsilist ebastabiilsust, hoiatas ta. Šoki ilmnemisel vajame nõudluse koondamiseks "fiskaalset tuge", rõhutas Boone.

OECD peaökonomist leidis ka, et Euroopa Keskpank saab praeguses olukorras rohkem teha, kuid eelkõige ootab ta rohkem riikide valitsustelt. Lisaks fiskaalsetele stiimulitele näitavad valitsuste sammud turgudele ka eurotsooni majanduste ühtsust ja valmisolekut probleemidega tegeleda. See vähendaks ettevõtluse jaoks ebakindlust, mis Boone'i hinnangul on paljuski põhjustatud praegusest poliitilisest fragmenteerumisest.

Boone'i sõnul oleks investeerimine rohelisse energiasse "ilmselge teema" fiskaalse stimuleerimise korral. "Me peatame tuumajaamu, soovime sulgeda söega töötavaid elektrijaamu, aga ei investeeri samas mahus tulevikuenergeetikasse," tõdes ja lisas, et töögrupi loomine, mis valiks välja selleks sobivad projektid, oleks hea idee. Samuti oleksid vajalikud struktuurireformid, lisas ta.

OECD avaldas reedel oma iga-aastase kasvuhinnangu, milles kutsus riike üles struktuurireformidele, kaasa arvatud parema hariduse andmisele ning maksukoormuse ülekandmist sissetulekute maksustamiselt omandi maksustamisele.

Boone kutsus ka Euroopa Liitu üles kiirendama takerdunud plaane kapitaliturgude ühendamiseks ja seisma kindlalt ülemaailmses majandusrivaalitsemises. Konkuretsipoliitika ei tohi piirduda ainult Euroopa territooriumiga. Selle asemel peaks Euroopa Liit otsustama, kes tohib ja kes mitte investeerida Euroopasse ning samuti tegelema küsimusega, kus väljaspoool Euroopat tegutsev ettevõtte müüb oma kaupu ja teenuseid Euroopas selliselt, et ei allu EL-i konkurentsireeglitele. "Me peame ümber sõnastama oma konkurentsi- ja kaubanduspoliitika, et muuta Euroopa tugevamaks ning kaalult ja jõult võrdseks partneriks Hiinale ja USA-le rõhutas ta.

Samal teemal kirjutas teisipäeval ka väljaanne New Europe.