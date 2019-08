EL-i kandidaadiks IMF-i juhi kohale pürgib veel vaid kaks inimest

Pärast seda, kui oma kandidatuurist loobusid Hispaania rahandusminister Nadia Calvino, Portugali rahandusminister Mario Centeno ja veidi hiljem ka Soome keskpanga president Olli Rehn, on konkurentsi jäänud Hollandi endine rahandusminister Jeroen Dijsselbloem ja bulgaarlanna Kristalina Georgieva, kes on hetkel Maailmapanga tähtsuselt teine ametnik, vahendas Reuters.

Hääletused toimuvad EL-i kvalifitseeritud häälteenamuse reeglite järgi. See tähendab, et võitja vajab vähemalt 55 protsendi liikmesriigi toetust, mis esindavad koos vähemalt 65 protsenti EL-i 500 miljonist inimesest.

IMF asub Washingtonis ja tava kohaselt juhib seda eurooplane. Samas rõhutatakse, et see on traditsioon, mitte reegel ning seda tuletas hiljuti G7 riikide kohtumisel meelde ka USA rahandusminister Steven Mnuchin. Sama traditsiooni alusel on Maailmapanka juhtima valitud ameeriklane.