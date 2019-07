Sügisest hakkab ajakirjanik ja vähiravifondi "Kingitud elu" juht Tänavsuu õppima Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas.

Ta rääkis, et idee arstiteaduskonda minemisest tuli tal umbes poolteist aastat tagasi ning ühelt poolt mõjutas seda vähiravifondi tegevus ja teiselt poolt tunne, et ta seisis paigal.

"Väga vastik tunne on seista paigal, kus sa nagu saad aru, et areng seisab. Võib-olla läks liiga mugavaks. Võib-olla ma ei tundnud ajakirjanikuna, ei tunne ajakirjanikuna, et minu nii-öelda odakaar on piisavalt pikk," ütles ta.

Ta lisas, et arstiteaduskonda proovis ta bioloogia testi tehes sisse saada juba eelmisel aastal. Selle jaoks töötas ta paari nädalaga iseseisvalt gümnaasiumi bioloogia õpikud läbi. Tulemuseks tuli 56 punkti 100st, mis oli küll hea, aga mitte piisav.

"Tuleb ikka teine katse. Kui ikka esimesega ei lenda oda, siis tuleb minna teisele katsele," ütles Tänavsuu.

Teine katse läkski paremini ja bioloogiatesti tulemuseks tuli 91 punkti, rääkis ta ja lisas, et sel korral tegi ta testi nimel tööd terve aasta ja leidis seejaoks endale Tallinna Reaalkoolist hea bioloogiaõpetaja Kersti Veskimetsa.

"Alustasime siis sellist individuaalset tööd, umbes sada eratundi sai aasta jooksul võetud. Pluss käisin ka Reaalkoolis gümnaasiumi bioloogiatundides – 10. klassid, 11. ja 12., nii palju, kui jõudsin," rääkis Tänavsuu.

Just nullist alustamine oligi Tänavsuu sõnul kõige keerulisem.

"Ikka vatti ja vilet sai nähtud, et asjad kuidagi hakkasid nagu mingit loogikat omama, mingid seosed hakkasid tekkima, sünapsid nii-öelda," rääkis ta.

Vähemalt kuueaastase arstiõppe kõrvalt plaanib Tänavsuu ka vähiravifondi tegevusega jätkata ja on võimalik, et ta kirjutab ka artikleid edasi.

"Mul seisab see vestlus peatoimetajaga veel ees, et kuidas me siit edasi lähme, aga ma tahaks ikka kirjutada jätkuvalt. Mitte iga nädal, aga võib olla korra kuus," ütles ta.