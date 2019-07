Galerii: Antarktikasse siirduv Admiral Bellingshausen jättis kodumaa selja taha

President Kaljulaidi sõnul on uhke tunne saata Admiral Bellingshausen teele, et levitada sõnumit eestlastest kui meresõitjast rahvast, kes on avastanud koguni ühe kontinendi. President pidas oluliseks Antarktika jätkuvat uurimist ning alanud mereretke, et teadvustada, kui palju puhtamad olid maailmaveed 200 aastat tagasi.

Päev varem külastas purjelaeva meeskond Fabian Gottlieb von Bellingshauseni sünnipaika Lahetaguse mõisas.

Eesti Meremuuseumi eestvedamisel toimuvad reisi teekonnal mitmed populaarteaduslikud päevafoorumid. 20. juulil avatakse Kaliningradi Maailmamere muuseumis fotonäitus, mille autoreiks on polaaruurijad Enn Kaup, Sergei Vorobjov ja Wolf-Dieter Hermichen. 27. juulil peetakse Kielis päevafoorum, kus ajaloolased Michael North, Reinhard Dietrich, Feliks Gornischeff ja Erki Tammiksaar peavad ettekanded baltisaksa maadeavastajatest. Oslos kavandatakse 7. augustil foorumit polaaruuringutest ja -seiklustest. 2. septembril tõotab Londonis tulla põnev debatt Antraktika avastamise teemal. Kliimaküsimused saavad olema fookuses 11. septembril Brestis toimuval foorumil.

Antraktikasse plaanib Admiral Bellingshauseni meeskond jõuda jäise mandri avastamise 200. tähtpäeval, 28. jaanuaril 2020.