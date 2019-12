Kaljulaid veedab pool jaanuarikuud Tšiilis ja Antarktikas

President Kersti Kaljulaid on jaanuari keskpaigast alates kaks nädalat ametlikul visiidil Tšiilis ja töövisiidil Antarktikas, kus osaleb Antarktika avastamise 200. aastapäeva ja sellele pühendatud Eesti purjejahi Admiral Bellingshauseni ekspeditsiooni lõpusündmustel.

President on Eestist ära 16.-31. jaanuarini ning töövisiit Antarktikasse läheb kava kohaselt maksma 12 000 eurot, teatas presidendi kantselei.

Visiidil Tšiilisse keskendutakse peamiselt kahe riigi koostööle digivaldkonnas ning äridiplomaatia arendamisele, et luua uusi võimalusi Eesti ettevõtetele. Kavas on Eesti ja Tšiili riigipeade kohtumine, kokkusaamine Tšiili parlamendi esindajatega, samuti avab president Kaljulaid Tšiili rahvusliku küberjulgeolekuinstituudi ning külastab mitmeid ettevõtteid.

Eesti ametlikku delegatsiooni kuuluvad veel riigikogu Eesti-Tšiili parlamendirühma esimees Ivari Padar, Eesti saadik Tšiilis Mart Tarmak, presidendi välispoliitika nõunik Lauri Kuusing ning ettevõtete Cleveron ja Timbeter esindajad.

Pärast ametliku visiidi lõppu suundub riigipea Tšiili lõunaosas asuvasse Punta Arenase linna, kust suundub 20. jaanuaril töövisiidile Antarktikasse. Seal ühineb riigipea Eesti Meremuuseumi ja MTÜ Thetis korraldatud Admiral Bellingshauseni ekspeditsiooniga. Kaljulaid külastab visiidil erinevaid Kuningas George'i saarel asuvaid teadusjaamu ning osaleb 27. ja 28. jaanuaril Antarktika avastamise 200. aastapäeva tähistamisel.

"Riigipea osalemine Antarktika ekspeditsioonil muudab Eesti oma riigipiiridest jälle natukene suuremaks," põhjendas presidendi visiiti tema välispoliitika nõunik Lauri Kuusing. "See annab meile võimaluse rääkida kogu maailmale nähtavalt Eesti kui mereriigi lugu, aga juhtida tähelepanu ka olulistele üleilmsetele keskkonnaprobleemidele, sest ei ookeanivesi ega atmosfääriõhk tunne riigipiire. See on võimalus veelkord tutvustada maailmale ka Eesti kui digiriigi kuvandit ning näidata, milliseid geograafiast sõltumatuid võimalusi pakub tänapäeval e-riik."

Admiral Bellingshauseni ekspeditsiooni korraldatakse Eestist pärit maadeavastaja Fabian Gottlieb von Bellingshauseni auks, kes 1820. aastal ühe esimese inimesena Antarktist nägi. Toonane retk algas 1819. aasta 4. juulil. Kroonlinnas ning jõudis 27. või 28. jaanuaril Antarktika rannikule ning tänavune retk kordab toonast teekonda.

Lisaks riigipeale osaleb Antarktika visiidil ka presidendi kliimanõunik ja üks Eesti juhtivaid polaaruurijaid Timo Palo, kelle lähetab Antarktikasse Eesti Meremuuseum.