Teadur: nutitelefonide tootjad on saanud teadlastest paremini aru, kuidas aju töötab

Jaan Aru rääkis ETV saates "Ringvaade", et selle üle, kas nutisõltuvus on olemas, teadlased ja psühholoogid veel vaidlevad. Samas on teada, et tegemist võib olla probleemse käitumisega.

"Erinevatel inimestel on see probleem erineva suurusega. Neil, kes sõltuvuse poole kalduvad, on nii, et nad ei suuda teha oma normaalset tööd, teha oma normaalseid asju, pidada normaalseid suhteid, vaid nad on huvitatud eelkõige nutiseadmetest ja sellest, mis seal sees on," selgitas Aru.

"Need on imemasinad. Nende masinate tootjad ja sotsiaalmeedia loojad on ajuteadlastest paremini aru saanud, kuidas meie aju töötab. /.../ Nad on meist ees, sest nad on aru saanud, et aju jaoks on esmatähtis uudsus ja inimese aju jaoks on tähtis, et me õpime midagi teiste inimeste suhete kohta. Nüüd on see võimalik saada lihtsalt pöidlaliigutusega," rääkis ta.

"Niisiis, see on selline masin, kus see uudsus ja uudne teave on väga lihtsalt kättesaadav. Muidugi, võiks minna tänavale ja kohtuda uute inimestega jne, aga see võtab rohkem energiat, see on raskem, seega kulu-tulu suhtes on nutiseade ajule parim asi ja see on suur probleem," lisas Aru.