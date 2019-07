Demineerijad tegid Narva linna piirilt leitud lennukipommi kahjutuks

Teise maailmasõja aegse lennukipommi leidis Narva külje all paiknevalt lennuväljalt kohalik hobiarheoloog, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Veerand tonni kaaluvas pommis oli üle 100 kilogrammi lõhkeainet ning lõhkekeha ohutuks hävitamiseks transporditi see kaitseväe Sirgala harjutusväljale.

Eestis leitakse ja tehakse igal aastal kahjutuks tuhandeid lõhkekehi ja see hulk pole märkimisväärselt kahanenud.

"Siiamaani tuleb ka Esimesest ilmasõjast lõhkekehi välja. Kui meil lõppevad Esimesest ilmasõjast lõhkekehad ära, siis me võime öelda, et kusagil on lõppu näha. Praegu seda lõppu näha ei ole," rääkis päästeameti demineerimiskeskuse Ida-Eesti pommirühma juhataja Rauno Raidloo.

"250-kilone lennukipomm on võrdlemisi haruldane. Neid on Eestis tulnud välja küll, aga aastas võib-olla üks, maksimaalselt kaks. Kohapeal kahjutuks tegemine nõuab inimeste evakueerimist 1200 meetri raadiuses ja see on kohalikule kogukonnale äärmiselt kurnav. Võtsime otsuse vastu, et mõistlikum on lennukipomm transportida kaitseväe harjutusväljale," lisas ta.