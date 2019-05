Demineerijad on kevadel teinud kahjutuks juba üle 400 sõjaaegse lõhkekeha

Päästeamet on sel kevadel 190 väljakutsel leidnud ja hävitanud 426 sõjaaegset lõhkekeha. Kuna laupäeval on üle-eestilised koristustalgud, siis paneb demineerimiskeskus talgulistele südamele, et väiksemagi lõhkekehakahtluse korral tuleb helistada numbril 112.

Põhja-Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmann näitas "Aktuaalsele kaamerale" Eesti maapõuest kõige sagedamini leitavaid lõhkekehi.

"Enamlevinud granaadid, mis meil välja tulevad - vene oma, saksa oma. Neid me leiame hästi tihti. Kerge on ära tunda, et tegemist on granaadiga. Need on natuke rariteetsemad - eesti granaadid, aga väljakutsete käigus ikka tuleb ette. Siin jällegi miinipilduja miin, hästi tihti aetakse segi lennukipommiga," loetles Taalmann.

Ta rõhutas, et kui inimene leiab millegi, mida ta ei tunne, siis tuleks helistada hädaabinumbril 112.

"Tavaliselt juhtub see, et ta on maapõues roostes, üks suur tükk, mingi kärakas, millest midagi aru ei saa. Siit on see sõnum, et kui ei tea ega tunne, siis pigem mitte torkida, vaid helistada 112. Spetsialistid tulevad kohale, teevad kindlaks, kas on või ei ole ja kui ei ole lõhkekeha, siis ei juhtu midagi," rääkis Taalmann.

Demineerimiskekuse sõnum on, et kui tekib kahtlus, et tegemist võib olla lõhkekehaga, siis alati tasub helistada 112.

Loomulikult on olemas terve hulk metallesemeid, mida võib tavainimene hõlpsalt pommiks pidada. Ka sellised leiud võtavad demineerijad endaga kaasa, lihtsalt selleks, et mõne aja pärast mitte samast kohast sarnast väljakutset saada.

Ohtlikke lõhkekehi võib leida kõikjalt Eestist, näiteks Tallinnas Reidi tee ehituselt on juba praegu välja tulnud üle 100 lõhkekeha.

Demineerimiskeskus tuletab laupäevastele koristustalgulistele meelde, et lõkkesse visatav kraam tuleks hoolikalt läbi sorteerida, eriti kui lammutatakse või koristatakse vana maja.

"On olnud juhuseid, kus lõkkesse on läinud vanu padruneid, rääkimata värvipurkidest, aerosoolipudelitest, mis samamoodi teevad pauku ja loobivad kilde ning võivad haiget teha. Aga on olnud ka juhuseid, kus lõkkesse läheb lõhkekeha, mis oli vanaisa poolt aidalakka peidetud, et keegi kätte ei saaks," kirjeldas Taalmann.

Mullu said päästeameti demineerijad 1326 väljakutset, leiti ja tehti kahjutuks 3880 lõhkekeha.