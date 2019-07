K-Projekt AS leidis Tallinna poolt tellitud analüüsis peatänava eskiisprojektist paarkümmend probleemi, millest kaks on nende hinnangul tänava toimimise jaoks kriitilised. Uue konkursiga ettevõtte juhataja Rein Annusver ei kiirustaks, vaid lahendaks enne probleemid, mis praegu selles piirkonnas ummikuid tekitavad.

Esimeseks kriitiliseks probleemiks on K-Projekti hinnangul Viru väljaku ristmik, kus jalakäijate diagonaalne teeületus on liiga pikk, mis tähendab, et nende ohutuse tagamiseks vajalik kaitseaeg kujuneb väga pikaks ja probleeme tekib fooriprogrammiga.

Teine kriitiline probleem on uuringu järgi Pronksi ühissõidukipeatus, kuhu bussid ja trammid ristmiku lähedusse kokku kuhjuvad.

Annusver ütles ERR-ile, et kolmanda peamise probleemina näeb tema peatänava arhitektide esitatud ideed, et trammiooteplatvormidel on puud. "Mina ei istutaks trammiooteplatvormile puid. Minu meelest ei ole see mõistlik. Aga kui see on läbiv mõte, siis ilmselt ei ole see lahendatav," leidis ta.

Annusveri sõnul on peatänava eskiisprojektis probleeme teisigi. "Need võivad tunduda väikesed, aga arhitektide jaoks on need põhimõttelised küsimused," ütles ta.

K-Projekt analüüs leidis, et juhul kui rakendada Tallinna peatänava eskiisprojekti, suudab tänav teenindada umbes 25 protsenti tänasest liiklusest.

Uuringuga leitud probleemidele pakkus K-Projekt lahendused. Kui neid muudatusi rakendada, suudaks peatänav nende teenindada nende hinnangul umbes 50 protsenti tänasest liiklusest.

Annusveri sõnul pole siiski mõtet hakata kiirustades praegusesse eskiisprojekti parandusi sisse viima ning sama projektiga jätkata. "Kui teha kohe praegu uus eskiisprojekt, siis ei saaks sellel eriti palju paremat tulemust olla," märkis ta.

Annusver alustaks sellest, et vähendaks enne uue lahenduse väljatöötamist peatänava piirkonna liiklusvooge.

"Enne uue konkursi väljakuulutamist tuleks lahendada rida teisi küsimusi, mis muudaks oluliselt peatänavale tulevat liiklust ja ühistransporti. Selles suunas on linn natuke tegutsenud ka, näiteks Hobujaama busside parkla likvideerimine," rääkis ta.

Inimesed tuleb tuua maa peale tagasi

Ühe probleemina, mis takistab peatänava muutmist inimsõbralikuks paigaks, näeb Annusver Viru Keskuse bussiterminali ja sealset väljasõitu Narva maanteele.

"Minu isiklik arvamine on, et ma likvideeriksin Viru bussiterminali ära ja tooksin inimesed maa peale tagasi ja looksin võimalused busside ootamiseks soojadeks tingimustes maa peal – Laikmaa tänaval, Estonia puiesteel. Mina teeksin seda kohe hea meelega, aga see vist ei ole täna väga populaarne teema," rääkis ta.

Linnapea Mihhail Kõlvart rääkis kolmapäevasel pressikonverentsil, et Estonia puiesteel kavatsetakse tavasõidukite jaoks rajada tunnel ning maa peale jääks kergliiklejad ja ühistransport.

Annusver viiks kohe peale Estonia puiestee-Gonsiori tunneli valmimist kogu Viru keskuse maa-aluse väljasõidu tunneli juurde ja sulgeks tänase Viru Keskuse väljasõidu Narva maanteele.

"See annaks kõvasti juurde peatänava arendamisele – saaksime ka Viru keskuse ja hotelli esisele alale anda inimestege suhtleva välimuse ja see läheks kokku peatänavaga – kui te täna vaatate, siis ega seal midagi ilusat ei ole," rääkis Annusver.

Peale Estonia puiestee tunneli kavatseb linn enne peatänava projekteerimist rajada ka Rävala puiestee läbimurde ning Vanasadama trammiliini, mis liiguks kesklinnas Laikmaa tänavat mööda Hobujaama tänavale.

Annusveri sõnul tähendavad need kolm projekti, et peatänava eskiisprojekti pole praegu mõtet muutma hakata, vaid tuleks ära oodata, millist mõju need kesklinna liiklusele avaldama hakkavad. "See muudaks nii palju kesklinna tingimusi, et see hakkab mõjutama peatänavat – saame osa liiklust peatänavalt maha ja seal ei oleks ka nii keerulisi liiklustingimusi ja ei oleks busside-trammide üksteise taha kogunemist ja ummikuid nii palju," ütles ta.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles kolmapäeval, et peatänava ideekonkursi võitnud töö "Kevad linnas" ei arvesta teiste ümbruskonna arengutega, nagu näiteks sadama trammiliin ning Estonia ja Rävala puiestee ümberehitus.

"Praegune idee on õige, aga seda pole tehniliselt läbi mõeldud. See on lihtsalt tore idee kaardi peal," märkis Kõlvart.

Kõlvart lisas, et kuna võidutöö autorid ei ole nõus oma projekti muutma, tuleb peatänava kavandamiseks kuulutada välja uus konkurss.

Hanke liiklusuurimuse ja simulatsiooni "Tallinna peatänava mõju Tallinna Vanasadama trammiühendusele" tegemiseks kuulutas Tallinna linn välja tänavu aasta alguses. Hanke tähtaeg oli 1. veebruar. Tallinna linnapea oli sel ajal Taavi Aas.

