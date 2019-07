Eelmine Bordeaux' kuumarekord sündis 2003. aasta suvel, kui Prantsuse ilmateenistus registreeris 40,7 kraadi sooja. Mõnest piirkonnast riigi edelaosas on laekunud teateid ka 42 soojakraadist. Sel nädalal õhutemperatuur Prantsusmaal 20 kraadist madalamale ilmselt ei lange, prognoosivad sünoptikud.

Rekordilisi termomeetrinäite on sel nädalal oodata paljudes Euroopa riikides, teiste seas näiteks Belgias, Saksamaal ja Hollandis.

Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) kõneisik Claire Nullis nentis, et kuumalained kannavad kliimamuutuse pitserit.

"Nagu me juunis nägime, muutuvad need sagedasemaks, algavad varem ja on intensiivsemad," märkis Nullis. "See ei ole probleem, mis ise kaoks."

Suuremale osale Prantsusmaast on antud teise kategooria kuumahoiatus. Prantsuse ilmateenistus teatas, et uus Pariisi kuumarekord võib sündida neljapäeval. Prantsuse pealinna senine rekord – 40,4 kraadi – pärineb 1947. aastast.

Tänavust kuumalainet võrreldakse juba Prantsusmaad 2003. aasta augustis tabanuga. Toona tõi palav ilm kaasa ligi 15 000 surmajuhtumit.

Belgias on kogu riigis välja antud kõrgeima kategooria ilmahoiatus, mis on sealmail tavatu. Hispaanias on hoiatuse saanud Zaragoza piirkond. Nii Hispaanias kui Portugalis valitseb ka suur metsatulekahjude oht. Hollandis käivitas valitsus "riikliku kuumaplaani". Suurbritannias tõuseb temperatuurinäit prognooside kohaselt üle 35 kraadi.