Ilmateenistuse andmetel tõusis mitmel pool Eestis õhutemperatuur pühapäeval üle 31 kraadi. Näiteks Kuusikul mõõdeti kella 15 ajal 31,7 kraadi. Türil ja Viljandis oli kella 16 ajal sooja 31,5 kraadi.

Põhja-Euroopasse kuuma ilma toonud kõrgrõhuala raskuskese asub kaugel Teravmägedel, aga selle valdused ulatuvad üle Läänemere ja Baltimaade pea Musta mereni. Piki Venemaad kulgeb samal ajal niiske õhuga madalrõhuala. Kahe võimsa rõhkkonna piiril on pääsenud pooluse kohalt jahedam õhumass lõuna suunas liikuma.

Esmaspäeva öösel jõuab madalrõhulohk ühes külma frondiga Eesti kohale ning niiskem ja jahedam õhk levib kirdest edela-lõuna suunas, saatjaks puhanguline idakaare tuul. Õhumassi vahetus võib tuua endaga kaasa kohati vihmahooge, saju tõenäosus on suurim Eesti läänepoolses osas. Äikesevõimalus on väike, aga pole välistatud. Päeval saab valitsevaks päike. Tuul nõrgeneb mõneks ajaks ning soojagi on üle 20 kraadi.

Teisipäeval saabub põhja poolt järgmine madalrõhulohk. Kõrgrõhuala hoiab oma positsiooni Põhja-Euroopa kohal ning kahe rõhu vahel surve suureneb. Vihmahooge liigub üle Eesti põhjast lõunasse enam ning kirdesse ja põhja pöörduv tuul tugevneb. Öösel on sooja 8 kuni 14, saarte rannikul kuni 17 kraadi, päeval jõuab õhk soojeneda vaid 14 kuni 19 kraadini.

Järgnevatel päevadel püsib Eesti idapoolse madal- ja läänepoolse kõrgrõhkkonna piirialal. Aeg-ajalt liigub üle Eesti taeva üksikuid vihmahooge, neljapäev võib jääda ka üle Eesti kuivaks. Õhumass on praegusega võrreldes jahe, öised miinimumid langevad 10 kraadist madalamale, päevasel ajal on päikese toel sooja 20 kraadist enam, pilvede all mõni kraad vähem.