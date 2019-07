ÜRO maailma meteoroloogia organisatsiooni pressiesindaja Clare Nullis ütles, et Põhja-Aafrikast saabunud kuum õhk purustas neljapäeval Euroopas rekordeid mitme kraadiga. Nullise sõnul on see uskumatu, vahendas Reuters.

"Prognooside kohaselt - ja see tekitab muret - viib atmosfääri voog selle kuumuse Gröönimaa poole," ütles ta ÜRO pressikonverentsil Genfis.

"See tõstab temperatuuri ja kiirendab Gröönimaa jääkilbi sulamist. Me ei tea veel, kas see ületab 2012. aasta sulamist, kuid see on selle lähedal," lisas pressiesindaja.

Nullis selgitas Taani Polar Portali andmeid, mis mõõdab igapäevaselt Gröönimaa jääkilbi paksust.

"Ainuüksi juulikuus kadus pinnasulamise tõttu kokku 160 miljardit tonni jääd. See on samaväärne ligikaudu 64 miljoni olümpiamängude ujumisbasseini suurusega. Ainuüksi juulis. Ainuüksi pinnasulamine - selle hulka pole arvestatud ookeanis sulamist," rääkis Nullis.

Gröönimaa jääkilp katab 80 protsenti saarest ning on välja kujunenud mitme tuhande aasta jooksul. Jääkuppel ulatub 3000 meetri kõrgusele ning jääkilbi maht on umbes 2,9 miljonit kuupkilomeetrit. Kui see täielikult sulaks, tõuseks maailma veetase seitsme meetri võrra.

Nullise sõnul ei olnud erakordselt palav ilm jõudnud sel aastal Gröönimaale enne juunikuud, kuid selle jää on viimastel nädalatel kiiresti sulanud.

Soojem õhk mõjutab Nullise sõnul ka Arktika jääd.

Nullis tõdes, et üha sagedasemad ja intensiivsemad kuumalained on seotud inimese tekitatud kliimamuutustega. "Seekordse kuumalainega me nägime, et rekordtemperatuure lihtsalt ei purustatud, vaid need põrmustati," ütles ta.