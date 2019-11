Mehitamata (UAV) vaatluslennuk Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk on olnud kasutusel juba 18 aastat ning see on kasutamist leidnud Lähis-Idas, Afganistanis, Aasia idaosas ning Põhja-Aafrikas. Üks Global Hawki droon maksab 130 miljonit dollarit, kirjutab Times.

Global Hawki tulevik sattus aga kahtluse alla, kui käesoleva aasta juunis tabas üht neist Iraani rakett. Teherani väitel viibis mehitamata luurelennuk Iraani õhuruumis, Washington omakorda on selle süüdistuse tagasi lükanud.

Juhtum tõi aga kaasa selle, et Pentagon pidi hakkama pikalt kasutusel olnud vaatluslennuki turvalisust ja võimekust ümber hindama. Global Hawki nõrkuste analüüs toimub kusjuures ajal, mil USA relvajõud keskenduvad oma plaanides üha rohkem suurjõudude nagu Venemaa ja Hiina ohjeldamisele ega piirdu enam terrorismivastaste operatsioonidega nagu vahepealsetel aastatel.

Väljaandega Foreign Policy rääkinud ametnikud märkisid, et USA õhuväe juhtkond on teinud ettepaneku, mille kohaselt läheb 35 vaatluslennuki seast mahakandmisele 25. See otsus olevat ka sees juba kaitseminister Mark Esperi poolt riigieelarvetaotluses.

Global Hawkist loobumist on sarnaselt mehitatud luurelennukist U-2 loobumisele kaalutud ka varem, kuid mõlemad on tänu kongressis tekkinud vastuseisule endiselt kasutusele jäänud.

Olukorras, kus Hiina ja Venemaa arendavad moodsamaid rakette, uurib Pentagon võimalusi, kuid vaatluslennukid neid suurtes kõrgustes paremini vältida saaksid. Northrop Grumman on juba välja töötanud süsteemi RQ-180, millel peaks olema parem võimekus vaenulikele radaritele nähtamatuks jääda.