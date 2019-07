Söögiseened on metsades valmis

Eesti metsades on alanud kukeseenehooaeg ja mitmel pool on kübarad maapõuest välja pistnud ka puravikud, pilvikud, sirmikud ja männiriisikad. Seente rohkuse põhjus on olnud piisavalt soe ja niiske ilm.

"Aktuaalne kaamera" käis mükoloog Teele Jairusega metsas seeni otsimas.

Teele Jairus rääkis, et üldiselt märgatakse metsas neid seeni, mida korjatakse. "Aktuaalne kaamera" uuris aga, kes on juba kohal.

Söögiseentest on lisaks kukeseentele kohal mõned riisikad, puravikud ja pilvikud. Pilvikuid on paarsada liiki. Nende määramisel võetakse lisaks vaatlusele appi maitsmine ja nuusutamine. Maitsta võib, kui oled kindel, et tegu pole mürgise seenega, sest need võivad olla väga maheda maistega.

"Pilviku-uurija tunneb selle järgi ära, et ta käib metsas ringi ja sülitab. Tegelikult see on nali, mis on mükoloogide seas, et kui on ikkagi tegu väga kibeda pilvikuga, siis pärast sülitad tükk aega," ütles Jairus.

Seente määramiseks soovitab Teele Jairus neid mitte lõigata, vaid korjata tervena koos jalaga, seeneniidistikku see ei mõjuta.