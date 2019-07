Mihkelson: Johnson tegi aastaid selle nimel tööd, et peaministriks saada

"See oli väga ennustatav - kogu tema tegevus, kaasa arvatud ka eelmisel aastal, kui ta astus demonstratiivselt välisministri kohalt tagasi," rääkis Mihkelson "Ringvaates".

Mihkelson selgitas, et välisministriametit pidas Johnson mõneti sunnitult. "Theresa May pani ta sinna positsiooni teatud mõttes nagu piinapingile. Olles ise kõva Brexiti kampaania eest seisja, pidi ta nüüd justkui seletama maailmale, mis ikkagi Suurbritanniaga toimub. Ta lahkus sellelt kohalt suhteliselt kiiresti, olles kaks aastat ametis," selgitas poliitik.

Diplomaatiliste kanalite hinnangul on Johnson näiteks rahvusvahelistel kohtumistel pidanud tähtsamaks välist poolt, mis on ka suur osa tema poliitilisest imagost.

"Ta teeb seda teadlikult. Et teda poliitiliseks klouniks peetakse, meeldib talle, sest see ongi see, kuidas ta tahab, et teda paljud näeksid," lisas Mihkelson.

Milliseks kujuneb aga Johnsoni valitsuse tegevus, on praegu veel teadmata. Tähtsaim küsimus on ikkagi seotud Brexitiga.

"Kui ta raiub seda teed, et leppeta lahkumine toimuks 31. oktoobril, siis see meile hea ei oleks. Igasugune leppeta lahkumise variant on halb nii Suurbritanniale kui ka meile," märkis ta.