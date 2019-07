Hammond lubas juba varem, et lahkub pigem ametist kui töötab Johnsoni valitsuses, vahendas Reuters.

Hammond on vastu Euroopa Liidust leppeta lahkumisele. Hammond ütles, et ta annab riigi majanduse üle olukorras, mis võimaldab tema järeltulijal valida maksukärbete, suurema kulutamise või võla kiirema vähendamise vahel, kui riik lahkub liidust sujuvalt.

"Pärast kümmet aastat, mil 2008.-2009. aasta majanduslanguse järel meil ei olnud mingeid valikuid, on see nüüd luksus, mida meie järeltulijad peaksid arukalt kasutama," ütles Hammond.

Hammond on ka öelnud, et ei välista Johnsoni valitsuse umbusaldamist.

Kolmapäeva õhtul teatas veel hulk seniseid ministreid, et nad oma ametis ei jätka.

Teiste hulgas teatas ametist lahkumisest ettevõtlusminister Greg Clark, rahvusvahelise kaubanduse minister Liam Fox, kaitseminister Penny Mordaunt, haridusminister Damian Hinds, transpordiminister Chris Grayling, elamumajanduse minister James Brokenshire, Põhja-Iiri minister Karen Bradley, immigratsiooniminister Caroline Nokes, ka välisminister Jeremy Hunt.

Samas ei ole selge, kas nad lahkusid omal soovil või ei taha Johnson neid enda valitsusse.

Hunt märkis aga Twitteris, et Johnson pakkus talle ka oma valitsuses kohta, kuid ta loobus sellest.

1/4 I would have been honoured to carry on my work at the FCO but understand the need for a new PM to choose his team. BJ kindly offered me another role but after 9 yrs in Cabinet & over 300 cab mtgs now is the time to return 2 backbenches from where PM will have my full support — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 24, 2019

2/4 I've been a cabinet minister for every hour my 3 gorgeous children have been alive. So whilst it may seem strange for someone who just tried to become PM (& is a terrible cliche) I have decided now is the time for the biggest challenge of all - to be a GOOD DAD! — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 24, 2019

3/4 It has been a huge honour 2 be responsible 4 the finest diplomatic service in the world & 2 see the courage & wisdom of our diplomats & intelligence services. Thanks 4 guiding me with such patience & professionalism! Proud to have stood up alongside you for British values. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 24, 2019