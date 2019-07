Ametist lahkuv Suurbritannia peaminister Theresa May ütles kolmapäeval oma viimases küsimustevoorus parlamendis, et ta soovitab Tööpartei liidril Jeremy Corbynil enda eeskuju järgida ja ametist lahkuda.

May lahkub ametist vaid kolm aastat pärast peaministriks saamist, sest ta ei suutnud Suurbritanniat Euroopa Liidust välja viia, vahendas Reuters.

Kolmapäeval saab Konservatiivse Partei juhiks ja peaministriks ametlikult Boris Johnson.

Paljud Tööpartei liikmed ei ole rahul Corbyni juhtimisega, eriti sellega, kuidas ta pole suutnud võidelda pikka aega kestnud antisemitismi kriisiga partei sees ning ei ole konkreetselt välja öelnud Tööpartei seisukohti Brexiti osas.

Samas on Corbynil tugev toetus partei rohujuuretasandil ning tänu sellele ei suudetud teda 2016. aastal parteijuhi kohalt tagandada.

"Võib-olla ma võiksin lõpetada oma sõnavahetuse temaga, öeldes seda: parteiliidrina, kes on mõistnud, millal tema aeg on läbi, võib-olla on nüüd temal aeg sama teha," ütles May.

Tema sõnavõtt tõi kaasa konservatiivide rõõmuhõisked.

May ütles, et tal on hea meel anda peaministrikoht üle inimesele, kes on pühendunud Brexiti saavutamisele ja riigile helge tuleviku loomisele, vahendas BBC.

Mitu parlamendisaadikut tunnustasid Mayd tema pühendumise eest. Nad kiitsid tema saavutusi kaasaegse orjapidamisega võitlemise ja vaimse tervise valdkonnas ning selles, et ta poliitikasse rohkem naisi tõi.

May kasutas viimast sõnavõttu parlamendis ka selleks, et tänada oma abikaasat Philipit.

Kolmapäeval kiitis kuninganna Elizabeth II May lahkumisavalduse heaks.