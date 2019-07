Kanada ja EL sõlmisid kaubandustülide puhuks apellatsioonikohtu leppe

USA presidendi Donald Trumpi valitsus on blokeerinud uute kohtunike nimetamise WTO vaidluste lahendamise kogusse (DSB), millele viidatakse sageli kui maailmakaubanduse ülemkohtule.

Trumpi kaubandusläbirääkijad on süüdistanud DSB apellatsioonikohtunikke muuhulgas oma volituste ületamises. Kui aasta lõpuks uusi kohtunikke ametisse ei nimetata, kaotab DSB mõnede kohtunike kohustusliku pensionilemineku tõttu juhtumite menetlemiseks vajaliku kvoorumi ja on sunnitud oma töö peatama.

Seda võimalust arvestades sõlmisid EL ja Kanada kahepoolse leppe ajutise apellatsioonikohtu loomiseks, mis lahendaks Brüsseli ja Ottawa vahel tekkida võivad kaubandusvaidlusi.

Uus organ luuakse viisil, et "see sarnaneks kõigis sisulistes ja protseduurilistes aspektides võimalikult suures ulatuses" ohustatud WTO apellatsioonikoguga, teatasid Kanada ja EL ühisdeklaratsioonis.

See hõlmab endiste WTO kohtunike palkamist apellatsioonikohtusse, lisati deklaratsioonis.

Kanada ja EL-i lepe ei paku laiemat lahendust WTO apellatsioonikogu töö peatumisele ja ei hõlma teisi riike.

Ottawa ja Brüssel rõhutasid aga, et meetme eesmärk on säilitada rahvusvahelises kaubandusõiguses sätestatud põhimõte, et valitsustel on igas vaidluses edasikaebamisõigus.

Pooled ootavad, "et see ajutine korraldus lõpetab kehtivuse niipea, kui apellatsioonikogu on taas täielikult mehitatud", seisis deklaratsioonis.