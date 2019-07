Koeru mesinik Lembit Liin on mesilasi pidanud 40 aastat, kuid tänavune aasta on väga eriline - kuigi mesilased talvitusid hästi ja kevad oli mesilasperede arenguks soodus, hakkasid mai keskel peaaegu kõik mesilaspered sülemlema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lähikonna mesilate paljud tarud jäidki tühjaks.

"Sülemlemisega jäi tarru noor ema, noor ema peab käima paarumas. Paarumisel läks neid kaduma ja kui ema enam tarus ei ole, siis tekivad tarru nõndanimetatud väärakad," selgitas Liin.

Aprilli lõpus hakkas tarudesse mett kogunema ja juuni algul sai juba esimest kevadist mett vurritada.

"Tava-aastatel oleme saanud jaanipäevaks esimese vurritäie mett vurritada ja otsime neid kaanetatud raame. Aga tänavu asi peaaegu kuu aega varem. Aga samas, nagu saatuse iroonia, 10. juunist peale praktiliselt tarru meie jaoks mett ei ole tulnud. Nii palju kui mesilased ise ära söövad, nii palju on nad ka loodusest saanud," ütles Liin.

Tänavu on Lembit Liin kogunud igalt mesilasperelt keskmiselt 25 kilo mett, normaalne oleks aga 80 kuni 100 kilo.

"Tänavust meeaastat on võimalik päästa, kui nüüd kahe nädala jooksul tuleb viis-kuus sooja, üle 20-kraadist ja tuulevaikset ilma. Suvised meetaimed - põdrakanep ja ristikud - kõik alles praegu õitsevad. Siis on selleks aastaks kõik läbi sellepärast, et looduse areng ja mesilasperede areng ka on nädal-kaks kiirem ja varasem," selgitas mesinik.