Signaal on Tallinna linna kauaaegne partner ning võitnud miljonite eurode väärtuses hankeid, näiteks 2017. aastal võitis firma viieks aastaks Tallinna liiklusmärkide, teekattemärgistuste ja fooride konkursi, mille maht on kuni 8,5 miljonit eurot.

"Eriti edukas on Signaal olnud just Tallinnas korraldatavate riigihangete võitmisel. Nii edukas, et konkurendid pidasid pikka aega isegi mõttetuks samadel hangetel dokumente esitada. Niikuinii võidab Signaal, ütlesid nad," kirjutas Postimees kevadel.

Ajalehed Postimees ja Äripäev on ka märkinud, et Signaal on pikalt varjanud enda omanikke. Seejuures kirjutas Postimees kevadel, et Signaali omanikeringi taga ongi suure tõenäosusega Sõõrumaa. Ettevõtja ise on enda seost firmaga eitanud.

Sõõrumaa ettevõte U.S. Invest AS ja Kovanenile kuuluv Kovanen Holding OÜ teatasid, et jõudsid kokkuleppele Eesti suurima liiklukorraldusteenuse pakkuja AS Signaal TM praeguse omanikfirma Oppius OÜ-ga, teatasid ettevõtted. Tehing vajab lõpuleviimiseks konkurentsiameti luba.

Oppius OÜ tegelik kasusaaja on äriregistri andmetel Araabia Ühendemiraatide resident Thomas Karsten Beute, keda on meedias varasemalt nimetatud Hollandi kodanikuks.

Tehingus müüjat, Oppius OÜ-d esindanud rahvusvahelise investeerimispanga Oaklins M&A Balticsi partneri Heikki Källu sõnul oli huvi Signaal TM-i aktsiate ostmise vastu märkmisväärne ning konkreetseid pakkumisi mitu.

Signaal TM on oma valdkonnas Eestis turuliider ja selle teenusteportfellis on kiirelt kasvanud erasektori klientide osakaal.

"Seetõttu on arusaadav, et ostuhuvi oli suur ja pakkujad tõsised. Parima pakkumise tegid ühiselt U.S.Invest ja Kovanen Holding ning ma olen kindel, et käesoleva aasta jooksul jõuame müügiprotsessiga lõpule," ütles Källu.

Tehingu tulemusena omandab U.S. Invest Signaalis 70-protsendilise osaluse ja Kovanen Holding 30-protsendilise osaluse. Tehingu maksumust osapooled kokkuleppel ei avalikusta.

Kovanen Holding OÜ omaniku, Europark Estonia OÜ tegevjuhi Karol Kovaneni sõnul on Signaal TM väga suure tulevikupotentsiaaliga ettevõte.

"Esmapilgul on tegu tugeva vanakooli ettevõttega, mis toodab liiklusmärke ja haldab valgusfoore. Samas nende tegevusvaldkond laiemalt on inimeste liikumise juhtimine ja siin on küllaga avastamata maad," rääkis ta pressiteates.

Aastal 1973 asutatud liikluskorraldusettevõte AS Signaal TM on Eesti üks suurimaid liikluskorraldusteenuseid pakkuvaid äriühinguid. Ettevõttes töötab 73 inimest.

Viimasel viiel aastal on ettevõtte müügitulu kasvanud 2,4 korda, ulatudes 2018. aastal 6,6 miljoni euroni. Ehitus- ja teenindustegevus on laienenud Tallinnast väljapoole ning ettevõtte enda teatel on firma klientide struktuur on viimastel aastatel oluliselt muutunud.

Kui 2012. aastal oli Tallinna Transpordiameti tellimuste osakaal ettevõtte müügitulust 57 protsenti, siis 2018. aastal oli see langenud 25 protsendile ning prognooside kohaselt langeb see osakaal tänavu veelgi, teatas Signaal.