Matvijenko tegi avalduse pärast seda, kui väljaanne Forbes oli avaldanud Venemaa 100 rikkama riigiametniku ja rahvasaadiku edetabeli, vahendasid RBK, TASS ja Moscow Times.

Forbes Russia kirjutas, et nimekirjas mainitud föderaal- ja regionaaltasandi riigipalgalised teenisid möödunud aastal kokku umbes 71 miljardit rubla ehk ligi 1,1 miljardit eurot. Majandusteemade ajakiri kasutas edetabeli koostamisel ametnike ja nende pereliikmete ametlikke deklaratsioone.

Viimaseid ei peeta Venemaal eriti usaldusväärseteks, sest suurem osa praeguse Vene eliidi varast on väidetavalt ametlikult deklareerimata. Levada keskuse arvamusküsitluse kohaselt usaldab riigipalgaliste ametlikke deklaratsiooni vaid kolm protsenti elanikkonnast.

"Ma arvan, et te nõustute minuga, et ühiskond ei peaks diskrimineerima heal järjel inimesi," ütles Matvijenko ajakirjanikele.

Viidates asjaolule, et nimekirjas oli eriti palju regioonide rahvasaadikuid, rõhutas Matvijenko, et tegu ei massilise nähtusega ega sellega, et seadusandlik võim oleks rikaste poolt ärastatud.

"Te võimendate teema ulatust ning kutsute sellega esile vaenu rikaste inimeste vastu," märkis ülemkoja spiiker.

Matvijenko rääkis, et rikkaid inimesi valitakse rahvasaadikuteks seetõttu, et valijad näevad neis edukaid inimesi. "Nad loodavad, et sellised inimesed on suutelised riiki ja selle kodanikke rikkamaks tegema."