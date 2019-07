Liibüa ranniku lähedal läks põhja sadu põgenikke vedanud laev

Enamik kadunutest on väidetavalt naised ja lapsed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

ÜRO põgenikeagentuuri sõnul on see suurima hukkunute arvuga laevaõnnetus, mis on sellel aastal Vahemerel juhtunud.

"Meid oli laeval umbes 300 ja siis hakkas vesi sisse tulema. 100 inimest päästeti aga kõik ülejäänud surid. Naised, lapsed ja tüdrukud kõik surid. Me ujusime umbes seitse tundi ja siis kalurid päästsid meid, umbes 100 inimest. Me oleme siin olnud kaks päeva ja keegi ei ole meile järele tulnud. Viimased kaks päeva on siin meiega olnud ka surnukeha. Tundub, et me võitlesime surmaga merel ja nüüd võitleme surmaga maal," rääkis Eritreast tulnud põgenik Abdallah Ahmed Abdallah.