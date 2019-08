Liibüa pealinnas tabasid raketid taas lennujaama

Rakette tulistati hoolimata ÜRO tunnustatud valitsuse ja kindral Khalifa Haftari vägede vahel sõlmitud ajutisest vaherahust.

"Mitiga lennujaam sattus taas tule alla hoolimata usupühadest," kirjutas lennuvälja juhtkond ametlikus teadaandes. Lennuliiklus peatati määramata ajaks.

Teadaande juures avaldati fotod maandumisraja ja lennukite kõrval tõusvast suitsust.

Liibüa idaosa valitsusele lojaalne mõjuvõimas väepealik Khalifa Haftar nõustus laupäeval ÜRO toetatud vaherahuga pealinna Tripoli ümbruses, et tähistada moslemite usupüha Eid al-Adhat, teatas Haftari kõneisik.

Haftari väed teatavad kõigi sõjaliste operatsioonide peatamisest Tripoli eeslinnades," lausus pressikonverentsil Benghazis Ahmad al-Mesmari.

Ka ühtsusvalitsus teatas laupäeval valmisolekust nõustuda vaherahuga. Eid al-Adha kestab Liibüas pühapäevast teisipäevani.

Haftari niinimetatud Liibüa Rahvusarmee (LNA) alustas aprillis pealetungi Tripolile, kus baseerub rahvusvaheliselt tunnustatud ühtsusvalitsus (GNA).

Nelja kuuga on lahingus hukkunud 1093 inimest ja veel 5752 on vigastatud. Oma kodudest on pagenud üle 120 000 inimese.