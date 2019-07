Venemaa korraldas pühapäeval Peterburis traditsioonilise mereväeparaadi ning president Vladimir Putin teatas paraadil peetud kõnes, et merevägi saab tänavu 15 uut laeva.

Pühapäeva hommikul käis Putin ühe Soome lahes peetaval mereväeparaadil osaleva laeva pardal. Viimaste aastate suurimast paraadist võtab osa 43 peal- ja allveelaeva ja 4000 sõdurit.

Paraadi juhatas Vene mereväe ülem admiral Nikolai Jevmenov ja selle võttis vastu kaitseminister Sergei Šoigu.

"Riik pöörab mereväe tugevdamisele suurt tähelepanu. Ainuüksi tänavu lisatakse Vene mereväe kasutusse 15 laeva ja kahuripaati," ütles Putin Vene mereväe päeva puhul peetud mereväeparaadil.

"Kaasaegse relvastuse ja sõjatehnika osakaal on mereväes praegu 62 protsenti. Mereväe lennuvägi ja rannikukaitseväed relvastatakse ümber ja mereväebaaside taristut parendatakse. Taastatud on ümbermaailmaretked," sõnas Vene riigipea.

Putini sõnul tagab merevägi tugevalt Venemaa julgeolekut, rahvuslikku huvi ja on võimeline vastama jõuliselt igale agressorile. "Selle tagavad unikaalsed relvad, kuid kõige tähtsam on mereväe meeskondade vaprus ja tegutsemisvilumus," lausus ta.

Presidendi sõnul on meremeeste kangelaslikkus, mereväejuhtide ja laevaehitajate andekus, teadlaste julgus ja maadeavastajate vaprus toonud Venemaale suurt merelist hiilgust.

"Me kavatseme seda taset hoida ja minna ka kaugemale. Me ehitama pikaks ajalooperspektiiviks mõeldud mereväe, mis on oma võimetelt unikaalne, võimsa suveräänse riigi mereväe," lausus Putin.

President kiitis ka Vene teaduse panust mereväe arengusse. "Merevägi on täna esimeste seas, kes omandab keerukate masinate kasutamise oskused. See töötab välja ja kasutab tõhusalt tulevikku vaatavaid inseneri- ja disainilahendusi, millel puuduvad maailmas analoogid," ütles Putin.

Paraadi jälgis ka Iraani delegatsioon eesotsas mereväe ülema kontradmiral Hossein Khanzadiga, ütles Interfaxi korrespondent.

Laupäeval käis Putin allveeaparaadiga Soome lahes Suursaare juures uurimas Teise maailmasõja ajal põhja lastud Nõukogude Liidu allveelaeva Štšuka-308 vrakki.