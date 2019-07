Eesti esitab Euroopa Komisjonile lennunduse riigiabi kohta endised soovid

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) ja majanduskomisjon tõdesid esmaspäeval peetud ühisistungil, et lennunduse riigiabi reeglid peavad muutuma paindlikumaks. Sisuliselt kinnitati, et Eesti jääb Euroopa Komisjonis varasematele seisukohtadele.

"Mitmed positsioonid, mis Eestil on varasemalt olnud, on jätkuvalt aktuaalsed. Me tahame, et meil oleks võimalik saada paindlikumat riigiabi, kui on vaja üht või teist liini avada. Tahaksime, et oleks võimalik toetada Tallinna lennujaama suuremas määras, tõstaksime kaasrahastamist viie miljoni euroni. Sooviksime rohkem paindlikkust. Need on sellised klassikalised mured, mis on ühel väiksemal riigil, kes asub ääremaal," kirjeldas riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester ERR-ile nõupidamisel arutlusel olnud teemasid.

Samuti soovib Eesti Sesteri sõnul, et lennunduse korraldamisel oleks vähem bürokraatiat. "Hea näide on see, et kui Leedu soovis avada Vilnius-London liini, siis selleks läks kaks aastat aega, et riigiabi reegleid täita. Kui selleni jõuti, oli juba turusituatsioon muutunud."

ELAK-i esimees Anneli Ott selgitas, et riigiabi suunised lennundussektoris on Euroopa Komisjoni otsustada, kes ootab praegu liikmesriikide ja valdkonna ettevõtjate tagasisidet seniste reeglite kohta.

"Eestil tuleb selgelt välja öelda, et riigiabireeglid peaksid olema Euroopa Liidu äärealadel paindlikumad. Lennundus on kiiresti arenev sektor ja iga maha jäädud päev mõjutab Eesti majandust. Peame seisma Eesti ja teiste Euroopa Liidu äärealade majanduskeskkondade arengu ja turvalisuse eest ning lennundusel on siin väga oluline roll. Seetõttu on hästi toimivad lennuühendused äärealade konkurentsivõime tõstmiseks ja ühendusega paremaks lõimumiseks hädavajalikud," märkis Ott.

Euroopa Komisjon ootab liikmesriikide tagasisidet kehtivate riigiabi eeskirjade asjakohasuse ja kohaldamise kohta lennunduses kuni 31. juulini.