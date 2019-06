Sulgemisele lähevad Kopenhaageni, Vilniuse, Viini, Kiievi ja Trondheimi liinid, mida Nordica teenindas aastaringselt.

"Ümberkorralduste tulemusel peatatakse oktoobri lõpust lendamine viiel kahjumlikul liinil kuni konkurentsiolukorra paranemiseni ning jätkatakse lende Tallinnast Stockholmi, Brüsselisse ja Varssavisse, mida teenindab alates 1. juulist LOT," seisab Nordica teates.

Ühtlasi uuendasid Nordica ja LOT koostöölepingut, mille kohaselt võtab LOT Nordicalt üle piletimüügi ja klienditeeninduse haldamise ning Nordica keskendub edaspidi otsesele lennutegevusele.

Nordica juhatuse liige Kristi Ojakäär ütles, et ühendused Tallinnast jätkuvad teiste lennukompaniide kaudu.

"Nende liinide ärilist riski ei kanna enam Nordica, vaid LOT. See ei ole enam Nordica otsus," selgitas Ojakäär, et nende kolme liini jätkamise üle otsustab LOT.

"Meie alles jääv äri on jätkusuutlik, mis tähendab seda, et see on kasumlik ja omanik ei pea seda äri kuidagi eraldi üleval pidama," rõhutas Ojakäär.

Praegu pakub Nordica suures mahus oma tegevusest lennuliine väljaspool Eestit. Need on kasumlikud liinid, mis aitavad katta ebatulusaid Tallinna liine, mistõttu kavatseb Nordica nendega ka jätkata.

"Nordica jaoks on tegemist tulevikku vaatava otsusega ja strateegilise otsusega. Tallinnast otse lendamine on kahjumlik äri ja Nordica jaoks ei ole see loomulikult jätkusuutlik. Seetõttu me tahame, et selle lennuvõimekuse tagamine Eestist oleks tagatud läbi teiste liinide pakkumise väljaspool," ütles Ojakäär.

Lisaks ütles Ojakäär, et Nordica asub arendama iseseisvat kommertsplatvormi, mis ei sõltu ühestki teisest suurfirmast. See võimaldab ise piletimüüki korraldada. See samm on vajalik ajaks, mil teised suurfirmad peaksid ootamatult tulevikus oma liine Tallinnast sulgema hakkama.

Nordica lendude üldmaht ja pardapersonali arv ei vähene. Küll aga võib koondamine oodata kassades töötavat personali, kuivõrd töömaht väheneb. Neid inimesi on alla kümne, ent Ojakääru sõnul on Nordica valmis pakkuma neile inimestele tööd teistes osakondades, kui pakutav töö neid rahuldab.

Ümberkorraldused mõjutavad kõige rohkem Tallinnast Trondheimi reisijaid, sest praeguste plaanide kohaselt seda otseühendust ükski teine lennufirma alates 26. oktoobrist teenindama ei hakka. Teisi Nordica sihtkohti jäävad pärast 26. oktoobrit teenindama LOT, SAS, Wizz Air, Norwegian ja AirBaltic.

Suletavatele liinidele saab Ojakääru kinnitusel pileteid osta kuni 26. oktoobri lendudeni. Klientidele, kes on ostnud pileti Nordicaga lendamiseks peale 26. oktoobrit, pakutakse alternatiivseid lendamisvõimalusi või raha tagastamist.

Alles jäävad liinid jäävad edasi Nordica värvides lendama.

Kui omanik ehk riik otsustab Nordica müüki panna, siis seda otsust ta ettevõttega arutama ei pea, lisas Ojakäär.

Nordica eelmise aasta majandustulemusi ei ole veel avalikustatud, aktsionäri üldkoosolek toimub järgmisel nädalal, misjärel ettevõte avalikustab need.

Taavi Aas: selles konkurentsis ei ole mõtet raha põletada

Majandusminister Taavi Aas (KE) kinnitas ERR-ile, et oli Nordica plaanidest teadlik.

"Praegu on lennunduses väga head ajad, toimub agressiivne laiendamine, aga riigiettevõttena ei saa seal riigiabi osutada ja täiendavalt sinna riigi raha sisse panna, aga samas need lennunduse head ajad ei pruugi olla igavesed ja siis võib olla jälle olukord, kui on vajadus oma ühenduste pidamiseks," ütles Aas.

"Täna on Tallinnast väga palju ühendusi, väga tihe konkurents. Loomulikult on see väga tore kõigile neile, kes soovivad lennata, aga riigifirmale ei ole see mitte kerge olukord. Lahendus, mis on leitud, tagab ühelt poolt riigiettevõtte positiivse tulemi ja tema olemasolu ja vajadusel ka võimaluse need liinid uuesti üle võtta," kommenteeris Aas.

Minister rõhutas, et Nordica ei lõpeta oma tegevust, vaid vastupidi, valmistub oma kommertsplatvormi loomisega tulevikus iseseisvalt tegutsema.

"Selles konkurentsis ei ole mõtet raha põletada. Kui konkurents peaks hakkama vähenema ja hinnad tõusma, siis Nordical peab olema võimalus taas turule tulla," põhjendas Aas.

Teiste riikide väikeliinide teenindamise põhjuseks nimetas Aas vajadust hoida Nordicat elus ning kui turuolukord muutub, saab lennukid taas Eesti liine teenindama suunata, kus neid praeguses turusituatsioonis vaja ei ole. Seetõttu on välistatud ka Nordica müük hea pakkumise saamise korral.

"See on nagu, et milleks riigile sõjavägi. Aga ühel hetkel teda võib ju vaja minna. Me peame mõtlema natuke pikema perspektiiviga," ütles Aas.