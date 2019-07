Uuenevas Bingo lotos saab olema täiendavalt kaks uut võidutaset. Lisaks senisele nurkade, diagonaalide ja täismängu numbrite äraarvajatele osutuvad uue Bingo loto võitjaks ka need, kelle mänguvälja keskmiseks numbriks osutub esimene välja loositud N-pall (keskruudumäng) või kel täismängust/jackpotist jääb puudu vaid üks number (üks-puudu-mäng).

Kallima piletihinna tõttu hakkab kiiremini kasvama ja saab jõuda senisest oluliselt kõrgemale tasemele ka võidufond, teatas Eesti Loto. Minimaalne garanteeritud jackpot'i võidufondi suurus hakkab varasema 100 000 euro asemel olema 200 000 eurot. Et tegemist on kohaliku mänguga, siis jäävad võidud alati Eestisse.

Eesti Loto juhi Riina Roosipuu sõnul on tegemist 23-aastase ajalooga armastatud lotomängu ühe suurima muudatusega. "Nagu kõigis muudeski valdkondades, ootavad tarbijad ka lotomängudes vaheldust ja uudsust, mida tänaste muudatustega soovimegi pakkuda. Üldine heaolu kasv ja rahvusvaheliste mängude suured jackpot'id on tõstnud mängijate ootusi peavõidu summa suuruse osas. Seetõttu on ka õige aeg mänguvälja hinda kergitada, et oleks võimalik suurendada minimaalset garanteeritud jackpot'i ja võidufond kasvaks kiiremini," rääkis Roosipuu.

Seoses eesootavate muutustega loosib Eesti Loto sel kolmapäeval välja kogu selleks ajaks kogunenud Bingo loto senise mängu jackpot'i võidufondi – ennustatavalt 340 000 eurot. Sellel loosimisel ei ole loositavatele pallidele seatud jackpot'i piirarvu ning loosimine jätkub seni, kuni esimene mängija on saanud täis kõik ruudud oma mänguväljal ja võidab jackpot'i.

Bingo Loto tuli Eestis esmakordselt müügile 1. veebruaril 1996. aastal.