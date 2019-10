Eesti Loto ostab Saksa firmalt kahe miljoni eest lotosüsteemi uuendused

Eesti Loto AS ja The Quality Group Lottery Solutions GmbH sõlmisid sel nädalal lepingu mängijate haldamise infosüsteemi ja veebiportaali ostmiseks. Lahenduse litsentside, kohanduste ja juurutustöö maksumus on 1,92 miljonit eurot ning tarkvara kasutuselevõtt on planeeritud järgmise aasta lõpuks.