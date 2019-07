Võrguettevõte Elektrilevi avas kiire interneti võrguga liitumise esimestes piirkondades, teavitades juulikuus sellest võimalusest 4600 majapidamist. Klientidele on kõige kasulikum liituda esimese kolme kuu jooksul, sest siis on liitumishind soodsaim.

Liitumine on avatud Ahjal (Põlvamaa), Alajõel (Ida-Virumaa), Hingus (Harjumaa), Jõesuus (Harjumaa), Jõeveeres (Põlvamaa), Kaasikul (Harjumaa), Kasepääl (Jõgevamaa), Kibunas (Harjumaa), Kirumpääl (Võrumaa), Kolkjas (Tartumaa), Kõrvekülas (Tartumaa), Kärsal (Põlvamaa), Kükital (Jõgevamaa), Laitses (Harjumaa), Leevis (Põlvamaa), Maarja-Magdaleenas (Tartumaa), Missos (Võrumaa), Mustlas (Viljandimaa), Mähmas (Viljandimaa), Rajas (Jõgevamaa), Suurupis (Harjumaa), Tihedal (Jõgevamaa), Tinnikurus (Viljandimaa), Tsirguliinas (Valgamaa) Vansis (Harjumaa), Vasknarvas (Ida-Virumaa) ja Võrumõisas (Võrumaa), teatas ettevõte.

"Aasta esimene pool on läinud võrgu projekteerimis- ja ehitushangete läbiviimisele, lepingute sõlmimisele ja paljudele muudele vajalikele ettevalmistustele. Nüüd oleme jõudnud etappi, kus saame esimestele majapidamistele liitumisvõimalust pakkuda," selgitas Elektrilevi juhatuse liige Taavo Randna.

Randna sõnul langes esimeste piirkondade valikul kaalukauss ennekõike nendele piirkondadele, kus praegused sideoperaatorid pole seni olnud valmis ise võrku ehitama ehk nn valgetele aladele.

"Meil on hea meel, et saime esimestes piirkondades ehitusega algust teha. Soovime järgmiste kuude jooksul aktiivselt juba järgmistes piirkondades võrgu rajamist alustada ning soovijatele liitumise avada," lisas Randna.

Elektrilevi loodab selle aasta jooksul liitumise avada kuni 15 000 majapidamisele ja ettevõttele.

Elektrilevi teavitab kõiki majapidamisi liitumisvõimalusest personaalse kirjaga, nii tavaposti kui andmete olemasolul ka e-posti teel. Klienti informeeritakse ka operaatoritest, kes avatud võrgus internetiteenust pakkuma hakkavad ja kelle seast klient endale sobivaima valida saab. Kokku on Elektrilevi võrgus valmis teenust pakkuma 12 erinevat sideoperaatorit.

Liitumine Elektrilevi võrguga maksab esimese kolme kuu jooksul 199 eurot, hiljem on liitumishind kõrgem. Liituda soovinud klientidele ehitab Elektrilevi võrgu valmis kuni kaheksa kuu jooksul.

Elektrilevi kiire internetivõrk on Eestis ainukesena operaatorineutraalne, mis võimaldab kliendil valida talle sobiva sideoperaatori ja seda soovi korral vahetada. Valguskaabli tehnoloogial põhinev võrk on tulevikukindel lahendus, mis võimaldab kasutada kõiki tänaseid ja homseid teleteenuseid, ülikiiret kuni 1GB/s internetti, koduvalve teenuseid ja muud.

"Üha rohkem meie igapäevaseid tegevusi on seotud internetiga. Kodust töötamine kvaliteetsel pilveteenusel ükskõik millises Eestimaa paigas takerdub tihti täna aeglase interneti taha. Lisaks arvutitele ka televiisorid, mobiilseadmed, aga ka näiteks kodune valvesüsteem ja uuemad koduseadmed, mis internetiga suhtlevad, on selge tulevikutrend. Seda kõike võimaldav kaasaegne valguskaablivõrk on seega ka oluline investeering tulevikku," ütles Randna.

Viie aasta jooksul soovib Elektrilevi kiire interneti võrgu ehitada 200 000 kodu või ettevõtteni, kus täna puudub kvaliteetne internetiühendus. Rohkem infot saab Elektrilevi kodulehelt.