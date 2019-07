"Olen olnud finantssektoris tegev erinevates rollides ja sidunud suurema osa oma karjäärist pangandussektoriga. Turuolukorda arvestades tundus mõte sektorisse tagasisuundumisest ahvatlev. Kohalike pankade roll ja olulisus Eesti majanduse vereringe käimashoidmisel on märkimisväärselt kasvamas, lisaks on väljakutsena ees ootamas muutused panganduses tervikuna," ütles Klettenberg.

"Tänan Liisi pangakskasvamise juhtimise eest Indrek Julget, kes otsustas jätkata tegevust ettevõtjana," lisas ta.

Holm pank sisenes mais pangana turule ning alustas ettevõtetele ärilaenude väljastamisega. Samuti jätkab pank Liisi kaubamärgi all järelmaksu, krediitkaardi ja väikelaenu pakkumist.

Tegevjuhina soovib Klettenberg hakata valitud strateegiat suunama, ellu viima ning äritegevust laiapõhjalisemaks kasvatama. "Innovaatiliste ja mugavate pangateenuste juures pean tulevikus jätkuvalt oluliseks paindlikku ja toetavat kliendisuhet, mis on kindlasti Holmi eeliseks," ütles ta.

Rauno Klettenbergil on pikaajaline finantsvahenduse ja rahanduse kogemus, sealhulgas üle 15 aasta pangandussektoris. Klettenberg on varem töötanud Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaali juhina, Nasdaq Tallinn AS-i juhatuse esimehena, ärikonsultatsiooni- ja audiitorbüroo Ernst & Young Baltic AS-i Eesti tehingute nõustamise üksuse juhina ning finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia juhatuse liikme ja esimehena.

Holm Bank AS on esimene krediidiasutus Eestis, millele on tegevusloa andnud Euroopa Keskpank. Eesti kapitalil põhineva Haapsalu perepanga Holm eelkäijaks on Liisi järelmaksu pakkuv 23-aastase ajalooga Koduliising AS, millel on 1100 partnerit enam kui 2000 müügikohaga ning läbi aegade üle 350 000 kliendi.