Uude ärikvartalisse kerkivad Elektrilevi peamaja ja esimene Depo kauplus

Kaamos alustas Filtri tee äärde jääval kinnistul ehitustöid juunis. Kokku on Avalasse planeeritud kolm büroohoonet ning lätlaste suurim ehitus- ja aiatarvete keti Depo kaubandushoone.

"2020. aasta suvel valmib Depo hoone ning neljandas kvartalis esimene kolmest büroohoonest, kuhu ankurrentnikuks tuleb ligi 6000 ruutmeetri peale võrguettevõte Elektrilevi," kinnitas Kaamose turundus- ja kommunikatsioonijuht Kadi Roovik ERR-ile.

Läti suurima ehituskaupade keti Depo Eestisse laienemise üle on ajakirjanduses spekuleeritud ka varem. Tegu on ka Lätis ostureisidel käivate eestlaste seas populaarse kauplusteketiga, millel on kokku 11 kauplust Lätis ja Leedus.

"Depo kaupluse püstitame kinnistule aadressiga Veskiposti 1 ning see saab olema esimene Depo kauplus Eestis. Kauplus avab uksed suvel 2020," ütles Roovik.

Depo Eesti kaupluse ehitusprojekt. Autor/allikas: Arhitektuuribüroo Korrus

Elektrilevi toob kõik ühte kohta kokku

Järgmisena valmib 12-korruseline büroohoone, kus Elektrilevi üürib 6000 ruutmeetrit kontoripinda ligikaudu 450 töötajale. Uude kontorisse tuuakse hoone valmides kokku nii täna Kadaka teel paiknev Elektrilevi peakontor, Elektrilevi mitmel erineval büroopinnal paiknevad üksused kui ka võrgu juhtimiskeskus, mis praegu asub eraldi hoones.

Peahoone rajamise riigihanke võitnud Kaamos Kinnisvaraga sõlmis Elektrilevi üürilepingu kümneks aastaks pikendamisvõimalusega veel viieks aastaks. Elektrilevi partnersuhete juhi Mart Maidla sõnul säästab ettevõte tänu üksuste kokkutoomisele ja madalamatele halduskuludele kümne aasta jooksul ligi kolm miljonit eurot.

Avala kvartali ehitus. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Uues hoones saab üüritavat pinda olema kokku 10 000 ruutmeetrit. Ülejäänud 4000 ruutmeetril on osa pindadest veel vaba. "Täna käivad aktiivsed läbirääkimised mitme ettevõttega, esimese büroohoone vakants on peagi täis saamas," ütles Roovik, ja lisas, et huvitatutel on viimane aeg ühendust võtta.

Rooviku sõnul saab esimene büroohoone olema energiasäästlik, modernse arhitektuuri ja mitmete innovaatiliste ja nutikate lahendustega. "Hoone kavandamisel oleme püüdnud mõelda juba samm ette ehk mis on oluline tulevikus – planeerime hoonele CO2 neutraliseeriva katuse, maksimaalse maasoojuse kasutuse ning soojuspumbad, mis suudavad ilma väljast energiat võtmata jagada hoones oleva energia ümber," rääkis ta.

Kokku valmib lisaks Depo kaubandushoonele kolm büroohoonet, esimesele kahele hoonele ehitatakse ka eraldi parkimismaja. "2021 jooksul plaanime valmis saada järgmise büroohoone Elektrilevi peahoone kõrvale. Sealt edasi on plaanis püstitada järgnev büroohoone asukohta Veskiposti 8," ütles Roovik.

Kaamos projekteerib ja ehitab hooned ise. Rooviku sõnul on kavandatav koguinvesteering Avala kvartalisse üle 50 miljoni euro.

Ala detailplaneering on kehtiv juba 2013. aasta juunist. Ehitustegevusele andis lõpuks tõuke mullu Kaamose võidetud riigihange Elektrilevi peahoone ehitamiseks.

"Ei saa salata, et hanke võit oli oluliseks impulsiks arendustegevusega alustamisel. Samas kogu piirkond areneb täna väga hoogsalt – Merko poolt arendatav Uus-Veerenni, Fundi büroohooned meie kõrval. Tallinna vangla asemele kerkib tulevikus kindlasti väga atraktiivne arendus," märkis Roovik.

Filtri tee 18 kinnistu, kuhu Avala kvartal kerkib, on varem olnud kasutusel Tallinna Tselluloosivabriku tuha laostamise väljakuna ja puidu laoplatsina. Praegu veetakse alalt enne ehitustegevuse algust prahti minema; ehitusprahist, tuhast ja liivast koosnenud täitekiht oli kohati kuni kaheksa meetri paksune.