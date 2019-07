Veiserik kinnitas ERR-ile, et sai Keskerakonna peasekretärilt Mihhail Korbilt koondamisest teada teisipäeva õhtul.

Veiseriki sõnul põhjendas Korb koondamist sellega, et seoses Keskerakonna struktuurimuudatusega ning töö ümberkorraldamise ja töömahu vähenemisega kaob vajadus Kesknädala peatoimetaja ametikoha järele.

Veiserik kommenteeris, et koondamisteade tuli talle üllatusena, kuid mõistab partei majanduslikke raskusi ja vajadust kulusid kokku tõmmata.

"Kui minu koondamine aitab päästa Keskerakonna majanduslikku seisu, siis on kahtlemata erakonna juhtkonna jaoks sellise ohvri toomine õigustatud. Olen saanud täna paljudelt Kesknädala lugejatelt tagasisidet, mis seotud hämmingu ja arusaamatusega. Küsitakse, miks lõhkuda toimivat lehte, kel suur lugejaskond," selgitas Veiserik.

"Olen töötanud Kesknädalas 2008. aasta jaanuarist. See on tõesti pikk aeg. Olen põnevusega jälginud seestpoolt selle erakonna kulgu, dünaamilist arengut. See erakond on olnud mul justkui peopesa peal. Kindlasti jälgin selle erakonna tegemisi ka alates 1. oktoobrist, siis juba enam mitte peatoimetaja positsioonilt," lisas ta.