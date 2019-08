Vene mereväe laevad ja lennukid korraldavad Läänemerel suurõppuse

"Ookeanikilp 2019 õppused leiavad aset 1.-9. augustini 2019 Läänemerel mereväeülema admiral Nikolai Jevmenovi juhtimisel," ütles ministeerium.

Õppusest võtab osa 49 laeva ja ründekaatrit, 20 logistikaalust, 58 mereväe ja õhujõudude lennumasinat ning 10 634 relvajõudude liiget, lisati teates.

Õppuste eesmärk on harjutada Vene mereväe erinevate laevarühmade koostööd, samuti kontrollida mereväe võimekust kaitsta Venemaa Föderatsiooni riiklikke huve.

Venemaa blokeeris umbes neljandiku Mustast merest

Samal ajal teatas Venemaa ka seda, et on kuni 19. augustini blokeerinud Mustal merel ligipääsu viide tsooni, mille pindala on kokku umbes 118 570 ruutkilomeetrit ehk umbes viiendik Musta mere pindalast, vahendab Unian.

Sammu põhjendab Moskva mereväeõppustega ja sellest tuleneva ohuga laevaliiklusele.

Juulis toimunud Ukraina ja liitlaste õppuse Sea Breeze 2019 eel tegi Venemaa rahvusvahelistele reeglitele viidates ka sellise käigu, et kehtestas blokaadi umbes 8000 ruutkilomeetri suurusele tsoonile, kus osaliselt pidid õppuste ajal viibima ka Ukraina, Bulgaaria, Rumeenia, Gruusia, Ühendkuningriigi ja USA sõjalaevad.