"2019. aasta 10. juulil näitas Venemaa Föderatsioon taas oma tegelikku nägu ja provotseeris Mustal merel erakorralise olukorra, ignoreerides rahvusvahelist mereõigust," vahendas Unian Ukraina mereväe pressiteenistuse teadet.

Kiievi teatel ei võtnud Vene sõjaöaev kuulda hoiatusi, et piirkond on suletud rahvusvaheliste õppuste jaoks ja tekitas ohtliku olukorra sisenedes tsooni, kus laevaliiklus oli õppuste raames toimuvate lahinglaskmiste tõttu peatatud. Märkimisväärne oli ka see, et kui Ukraina mereväe laev üritas Smetlivõi meeskonnaga ühendust saada, üritati Vene sõjalaeval jätta muljet, et tegu on kommunikatsiooniprobleemidega.

"See asjaolu on järjekordne põhjus, miks rahvusvaheline kogukond ei peaks pidama Venemaa Föderatsiooni etteaimatava rahvusvahelise mereõiguse subjektiks, vaid Venemaa normiks Mustal merel käitumiseks on saanud süsteemsed seadusrikkumised," nentis Ukraina merevägi.

Õppus Sea Breeze 2019 algas 1. ja lõppeb 12. juulil. Osa võtab 19 riiki, nende seas ka USA.

Kuigi ÜRO meretribunal andis Venemaale käsu vabastada kolm novembris kinni peetud Ukraina mereväe alust ja 24 meremeest, on viimased endiselt Moskva käes ning Venemaa võimud peavad Ukraina mereväelaste üle kohtu piiririkkumist puudutavate seadusesätete alusel.