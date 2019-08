USA-d pahandab Saksamaa otsus mitte osaleda Hormuzi väina missioonil

USA suursaadik Saksamaal Richard Grenell kutsus Berliini üles mõtlema oma kohustuste peale, vahendas Politico.

Grenell ütles Augsburger Allgemeinele, et USA on ohverdanud palju selleks, et Saksamaa saaks jääda Lääne osaks.

Ta viitas sellele, et Saksamaa on Euroopa suurim majandusjõud, ning ütles: "Selline edu tuleb koos globaalsete kohustustega."

Washington esitas teisipäeval Saksamaale ametliku kutse liituda kaitsemissiooniga Hormuzi väinas. Missioonil osalevad ka Suurbritannia ja Prantsusmaa.

Saksamaa välisminister Heiko Maas ütles kolmapäeval, et Saksa valitsus ei osale sellel missioonil. Maas aga märkis, et Saksamaa teeb tihedat koostööd Prantsusmaaga.

Maasi sõnul tahab Saksamaa vältida sõjaliste pingete kasvu piirkonnas ning keeldus Washingtoni kutsest, sest leiab, et USA strateegia, millega avaldatakse Iraanile maksimaalset survet, on vale. Tema sõnul eelistab Berliin diplomaatiat.

USA esitas kutse pärast seda, kui pinged Iraaniga kasvasid seoses Briti lipu all sõitva naftatankeri kinni pidamisega. Samuti süüdistatakse Iraani teiste laevade ründamises Hormuzi väinas.

Suurbritannia, kellel on piirkonnas kaks sõjalaeva, on kutsunud üles alustama Euroopa mereväemissiooni Pärsia lahes, et kaitsta seal sõitvaid laevu. Britid kutsusid kolmapäeval USA, Prantsusmaa ja teised Euroopa riigid Bahreini, et seal missiooniplaane arutada.

USA juba turvab kaubalaevu Hormuzi väinas.