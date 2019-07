USA palus Saksamaad appi Hormuzi väina kaitsma

"Palusime ametlikult Saksamaal liituda Prantsusmaa ja Ühendkuningriigiga, et aidata kaitsta Hormuzi väina ja võidelda Iraani agressiooniga," ütles saatkonna kõneisik Tamara Sternberg-Greller.

Palve tuleb nädal pärast seda, kui Ühendkuningriik palus vastusena Briti tankeri kaaperdamisele oma mereväel saata Hormuzi väinal Briti lipu all seilavaid laevu.

Saksa valitsuse liikmed on selgelt öelnud, et seilamisvabadust tuleb kaitsta. Meie küsimus on, kes peab kaitsma?" lisas saatkonna kõneisik.

Allikas Saksa välisministeeriumist ütles, et USA "esitas hiljuti idee merevaatlusmissioonist mitmele liitlasele, nende seas Saksamaale, ja palus neil sellesse panustada."

"Saksamaa valitsus on selle teadmiseks võtnud, kuid ei ole lubanud panustada," lisas allikas.

Välisminister Heiko Maas "on korduvalt rõhutanud, et meie silmis on prioriteet pingete leevendamine ja diplomaatiliste jõupingutuste jätkamine", lausus allikas.

"Teeme selles osas Prantsusmaa ja Ühendkuningriigiga tihedat koostööd. Saame välistada osalemise Ameerika maksimaalse surve strateegias," lisas ta.

USA palve on Saksamaal vastuoluline, kuivõrd kohalikud poliitikud leiavad, et meremissioonid, eriti sellised, mida juhivad Ühendriigid, suurendavad konflikti puhkemise ohtu.

Samuti langeb see ajale, kui USA president Donald Trump on regulaarselt kritiseerinud Saksamaad liiga vähese NATO-sse panustamise eest.

Pärsia lahel on pinged kerkinud alates läinud aastast, mil Trump viis Ühendriigid välja Iraani 2015. aasta tuumaleppest ja taaskehtestas Teheranile sanktsioonid.

Kuigi leppe teised osapooled on proovinud lepet päästa, süüdistavad USA ja Saudi Araabia Iraani mitmes salapärases tankerirünnakus Pärsia lahel. Teheran eitab seda.

Juunis tulistas Iraan alla ka USA mehitamata luuredrooni, pärast mida teatas Trump, et ta tühistas viimasel hetkel vastulöögi Iraanile.

Alates sellest on pingeid kergitanud veel EL-i Süüria sanktsioonides kahtlustatava Iraani naftatankeri kinnipidamine Gibraltaril. Paar nädalat hiljem võttis Iraani revolutsioonikaart kinni ühe Briti tankeri Hormuzi väinas.