Samuti rõhutas Briti välisminister Dominic Raab, et mingiks nn tankerivahetuseks pole London valmis, sest juhtumid Hormuzi väinas ja Gibraltari juures on oma sisult täiesti erinevad, vahendas Reuters.

Iraani revolutsioonilise kaardiväe eriüksuslased hõivasid Briti lipu all sõitva tankeri Stena Impero Hormuzi väinas 19. juulil. See toimus kaks nädalat pärast seda, kui Briti võimud pidasid Gibraltari juures kinni Iraani naftatankeri Grace One, mille puhul kahtlustati Süüria vastu kehtestatud sanktsioonide rikkumist.

Välisminister Raabi avaldus järgnes sellele, kui Iraani võimud avaldasid kohalikus meedias video, kuidas tanker Stena Impero Iraani eriüksuslaste poolt hõivatakse.

Ühendkuningriik alustas möödunud nädalal ka mereväeoperatsiooniga, mille raames saadavad Hormuzi väinas liikuvaid Briti lipu sõitvaid kaubalaevu ka Briti sõjalaevad.

Kaitseministeerium teatas pühapäeval, et piirkonda on kohale jõudnud juba teine sõjalaev - lisaks HMS Montrose'ile on vaba mereliiklust tagamas ka HMS Duncan.

.@HMSDuncan has arrived in the Gulf, where she will support the safe passage of British-flagged ships along with @HMS_MONTROSE, which has already accompanied 35 merchant vessels. Read more: https://t.co/6kHvZ1Jw2A pic.twitter.com/9nj8tMY3Ut — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 28, 2019

Välisminister Raab selgitas BBC raadiointervjuus, et Iraani ja Briti tankeri juhtumid on täiesti erinevad.

"Grace 1 peeti kinni, et luureandmete kohaselt rikkus see sanktsioone ja suundus naftaga Süüriasse. Meil oli täielik seaduslik õigus seda kinni pidada sellisel viisil nagu me seda tegime. Stena Impero peeti kinni ebaseaduslikult. See ei ole siin mingi kauplemine. Siin on küsimus rahvusvahelises õiguses ja rahvusvahelise õigussüsteemi reeglites, millest me kinni peame ja millest me lähtume," sõnas Raab.