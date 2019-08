Tartu Emajõe ja Anne kanali vesi on tänavu ujumiseks ohutu

Kuigi Tartu Anne kanali veekvaliteet on viimaste aastate suveperioodidel olnud kehv, siis tänavu on vesi ujumiseks kõlblik. Ka Emajõe linna- ja vabaujulas on veekvaliteet nõuetele vastav.

Terviseameti Tartu labori veekvaliteedi analüüsid sellel suvel näitavad stabiilselt, et nii kolibakteri kui ka soole enterokokkide arv vees ei ületa Tartu linna siseveekogudes lubatud norme, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samuti ei ole Tartu siseveekogudest leitud sinivetikat, mis tähendab, et vesi on suplemiseks ohutu.

Terviseameti keskonnatervise menetlusgrupi juhi Jelena Laarini sõnul võetakse Anne kanalist proove kord nädalas ja Emajõest kord kuus.

"Mikrobioloogiliste näitajate osas on piirsisaldused ja eelmisel ja sellel aastal neid piirsisaldusi ei ole ületatud nii. Mikroorganismid on igal pool, aga vees neid praegu ei ole nii palju, et oleks saanud öelda, et see vesi ei vasta nõuetele," ütles Laarin.