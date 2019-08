Ehitusettevõte Merko soovis juba kümmekond tagasi alustada Lasnamäel Narva maantee äärsel lagedal paeplatsil Lahekalda nime kandva elurajooni ehitamisega, kuid majanduskriisi saabudes pandi projekt sahtlisse. Nüüd on üle tuhande korteriga suurarenduse ehitamine taas päevakorrale kerkinud.

Ligi 17 hektari suuruse Lahekalda arendusala väljaehitamine ja korterite müük toimub etapiviisiliselt järgmise kümmekonna aasta jooksul, ütles ERR-ile Merko Ehitus Eesti AS-i kinnisvaraarendusdivisjoni direktor Tiit Kuusik.

Analoogse pikaajalise arendusprojektina lõpetas Merko eelmisel aastal Paepargi arenduse ja samal viisil on ehituses ka Uus-Veerenni elukvartal, lisas ta.

Lahekalda kehtiva detailplaneeringu järgi on paeklindil asuvale merevaatega platsile võimalik rajada kuni 180 000 ruutmeetrit brutopinda – korterid ja äripinnad koos muu nende juurde kuuluvaga –, millele lisaks rajatakse avalikud pargialad, ühiskasutuses õuealad ja muu taoline, selgitas Kuusik.

Kortereid on kokku plaanis rajada üle tuhande. Ehitusega alustamise aeg on täna aga veel lahtine.

"Ehitusluba on olemas kuue kortermaja ehitamiseks, aga ootame ehitusluba Lahekalda arendusala tehnovõrkude – elekter, soojusvarustus, vesi ja kanalisatsioon – ja teede rajamiseks," ütles Kuusik.

Merkol on plaanis 17 hektari suurusele arendusalale rajada hoonete vahele haljastatud sisehoovid mänguväljakute ja vaba aja veetmise võimalustega. Lisaks ehitab ettevõte välja nii arendusala sisesed kui ka Lahekaldat ülejäänud linnaga ühendavad tänavad ja kergliiklusteed.

Lähedale Eesti suurim haigla ja võib-olla ka tramm

Praegu valitseb Lahekalda alal tühjus, inimtegevust seal peale koeraga ja koerata jalutajate ei toimu. Alaga on aga peale ehitusettevõtte suured plaanid ka Tallinna linnal. Lahekalda elurajooni kõrvale kerkib tulevikus Eesti suurim, Tallinna haigla kompleks. Suurhaigla vajab ka seinisest paremat transpordiühendust ja nii on ühe ideena välja käidud, et tulevikus võiks mööda Narva maanteed sõita tramm.

Kuusiku hinnangul muudavad linnavalitsuse poolt planeeritav tervisekompleks ja ka perspektiivne trammiliini arendus Lahekalda elukeskkonnana tulevikus atraktiivsemaks.

Korterite aktiivne müügiga alustab Merko peale ehitustööde algamist. "Seni oleme kogunud klientide eelhuvi projekti suhtes, mis on ka ilma suuremat reklaami tegemata olnud märkimisväärne," märkis Kuusik.

Ajaleht Pealinn on varem kirjutanud, et Lahekalda rajooni ehitatakse ka lasteaed ning kaubanduskeskus.