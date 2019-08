"Siseministeerium koos allasutustega seisab selle eest, et iga Eesti elanik tunneks, et tal on siin turvaline elada ning Eesti piir ja riigikord oleks hoitud. Kuna maksupoliitika kujundamine ei ole siseministeeriumi põhiline tegevusvaldkond, palume lõpetada siseministeeriumi liikmelisus MTÜ-s Eesti Maksumaksjate Liit alates 5. augustist 2019," seisab kantsler Lauri Lugna saadetud kirjas.

Siseministeerium astus Eesti Maksumaksjate Liitu aastal 2000 finants- ja palgaarvestuse valdkonnaga seonduva maksualase teabe saamiseks, sealhulgas riigikohtu praktika, juriidiliste seisukohtade, maksuseaduste kommentaaride jms osas, ütles ERR-ile ministeeriumi kommunikatsiooninõunik Pia Kuusik.

"Väljaastumise põhjuseks on asjaolu, et siseministeeriumi valitsemisala finants-, palga- ja personaliarvestus toimub täna hoopis Riigi Tugiteenuste Keskuses (RTK), kes on ühtlasi ka kompetentsikeskuseks siseministeeriumi valitsemisalas tehtavate kuludega seonduvate maksuküsimuste lahendamisel," lisas ministeerium.

Liitu kuulumine läks ministeeriumile aastas maksma 90 eurot. See sisaldas infoteenust, "Maksumaksja" aastatellimust ning maksuseaduse kommentaare.