Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 26. novembril kell 7.40:

- Ukraina droonid ründasid Venemaa olulist väetisetehast;

- Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2319 sõdurit.

Ukraina droonid ründasid Venemaa olulist väetisetehast

Stavropoli krai kuberner Vladimir Vladimirov teatas, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu neljapäeva tööstuspiirkonda, kus asub Venemaa relvadele komponente tootev suur väetisetehas.

Sihtmärgiks näib olevat Nevinnomõsski Azoti tehas, mis on üks Venemaa suuremaid mineraalväetiste ning lõhkeaine valmistamiseks kasutatavate kemikaalide tootjaid. Tehas toodab aastas kuni miljon tonni ammoniaaki ja üle miljoni tonni ammooniumnitraati – mõlemat ainet kasutatakse lõhkeaine ja suurtükimürskude valmistamisel.

The Nevinnomysskaya Power Plant in Nevinnomyssk, Stavropol Krai, is under a large-scale Ukrainian drone attack. Several impacts have been recorded at different parts of the facility. Video credit: @falconintel on Telegram https://t.co/M737OOHLSR — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) November 26, 2026

Vladimirov ütles, et Ukraina droonid ründasid "Nevinnomõsski tööstuspiirkonda" ja Vene õhutõrjeüksused tulistasid juba osa lähenevatest droonidest alla. Täpsemaid andmeid konkreetsete rajatiste, inimohvrite ega purustuste kohta kuberner ei avaldanud.

Seirekanali Exilenova-Plus andmetel teatasid kohalikud elanikud plahvatustest nii Nevinnomõsski Azoti kui ka linna soojuselektrijaama lähedal. Plahvatustest avaldati sotsiaalmeedias ka videokaadreid.

Ukraina väed on täiemahulise sõja jooksul Nevinnomõsski Azotti mitu korda rünnanud, sealhulgas 2026. aasta mais kahel korral ühe nädala jooksul. Ukraina ametnikud on nimetanud tehast Venemaa sõjatööstuskompleksi "kriitiliseks komponendiks".

Ukraina on kehtestanud Nevinnomõsski Azotile ametlikud sanktsioonid, kuna tehas varustab Vene sõjaväge. Tehase võtmetöötajatele kehtestati 2026. aasta oktoobris uus sanktsioonide ring.

Venemaa lõunaosas Stavropoli krais asuv tehas jääb Ukraina piirist umbes 250 kilomeetri kaugusele.

Ukraina korraldab Venemaal ja okupeeritud aladel asuvate Vene sõjaliste, tööstus- ja logistikaettevõtete vastu regulaarselt kaugrünnakuid, kasutades selleks tavaliselt kodumaiseid droone.

Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega

Venemaa korraldas kolmapäeva hilisõhtul Ukrainale ulatusliku ballistiliste rakettide rünnaku, tabades Kiievis kaubanduskeskust.

Rünnakus sai vigastada neli inimest, kellest kaks viidi haiglasse, teatas Kiievi linnapea Vitali Klitško. Tema sõnul on kaks kannatanut raskes seisundis.

Venemaa viimane rünnak toimus talve lähenedes. Rünnakud kriitilise taristu vastu on jätnud ukrainlased elektrita ning põhjustanud vigastusi ja surmajuhtumeid.

Venemaa ballistiliste rakettide rünnaku käigus tabati ka hoonet Kiievi Desnjanski rajooni tööstuspiirkonnas, ütles Klitško.

Õhuhäire kõlas Kiievis ja suures osas Ukrainast kohaliku aja järgi umbes kell 22.46, kuna oli oht Venemaa ballistiliste rakettide rünnakuks.

Venemaa ründab järjepidevalt Ukraina linnu.

Ööl vastu kolmapäeva hukkus Venemaa rünnakus üks inimene ning kahjustada said ärihooned Kiievi oblasti Bila Tserkva piirkonnas, teatas oblasti kuberner Tõmur Tkatšenko.

Teine Venemaa rünnak Odessa oblastile tappis teisipäeva hilisõhtul kaks inimest, sealhulgas teismelise, ning vigastas veel üht inimest.

Samuti sai teisipäeval Ukraina pealinnas Kiievis elumaja hoovi pihta suunatud rünnakus vigastada kaks inimest.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2319 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 645 899 (+2319);

- tankid 12 512 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 25 992 (+18);

- suurtükisüsteemid 52 825 (+24);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2304 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1771 (+2);

- lennukid 456 (+4);

- kopterid 356 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 621 002 (+989);

- maapealsed robotisüsteemid 3229 (+9);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 180 094 (+495);

- eritehnika 4943 (+6);

- tiibraketid 5278 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.