Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemise poolt hääletas 12 volikogu liiget, kaheksa hääletasid sulgemise vastu ning üks isik jäi erapooletuks.

"Ma usun, et tegime õige otsuse järgmise kümne, kahekümne või viiekümne aasta vaates," sõnas Toomel.

Vaidlus Toila kooli tuleviku üle on kestnud aastaid ning jõudnud puuduliku kaasamise tõttu ka kohtusse. Pärast valdade ühinemist viis Jõhvi-Toila ühendvald kaasamisprotsessi uuesti läbi, et saaks seekord gümnaasiumiosa õiguskindlalt sulgeda, sest varasema sulgemisotsuse oli Tartu ringkonnakohus tühistanud.

"Oleme tellinud analüüsi ja selle analüüsi tulemusena näitasid numbrid, et meie valla laste ja noorte arv on pikemas perspektiivis vähenemas," selgitas Toomel.

Praegu õpib Toila kooli gümnaasiumiosas vaid seitse noort. Samal ajal asub kümne kilomeetri raadiuses kaks riigigümnaasiumi – nii Jõhvis kui ka Kohtla-Järvel. Toomeli hinnangul ei saa hariduspoliitika eesmärk olla pelgalt olemasoleva struktuuri säilitamine, vaid kvaliteetse ja mitmekesise hariduse tagamine.

Olgugi, et sulgemisotsuse tühistanud ringkonnakohus ütles, et kohalik omavalitsus peab lähtuma eelkõige kohalike elanike huvidest, sest riigi poliitilised suunad, nagu riigigümnaasiumite rajamine, võivad muutuda, leidis Toomel, et piirkonnas tegutsevad riigigümnaasiumid on tugev argument.

"Gümnaasiumivõrk meie piirkonnas on riigikoolide näol olemas ja hästi mehitatud. Valik gümnaasiume on kümne kilomeetri raadiuses olemas," märkis Toomel.

"Kui räägime põhikoolist, siis on selge, et see peab olema lapsele võimalikult kodulähedane. Gümnaasiumi puhul räägime 11. klassi õpilastest, juba täiskasvanud inimestest, kes saavad liikuda," sõnas vallajuht.

Olulise kaalukeele annab valla otsusele riigi seitsme miljoni euro suurune toetus põhikoolile uue koolimaja ehitamiseks, mille tingimuseks seadis riik gümnaasiumiosa sulgemise.

"Kõik need argumendid – uus koolimaja, õppekvaliteet, mitmekesisem haridus, huviharidus ja nii edasi –, seda saame tagada ainult siis, kui meil on üks tugev põhikool. Gümnaasiumid liiguvad kõik täna riigigümnaasiumite suunas ja riik on selle kohustuse võtnud, et riigigümnaasiumi pidada," ütles Toomel, lisades, et valla tellitud analüüsi käigus toetasid ümberkorraldust ka piirkonna noored.

Kogukonna vastuseis põhines eestimeelsuse argumendil

Hoolimata napist õpilaste arvust on osa lapsevanemaid gümnaasiumiosa sulgemisele jätkuvalt vastu. Varasem kiirustamine sulgemiotsuse tegemisel endises Toila vallas tekitas umbusaldust ning paljud pered on emotsionaalselt seotud mudeliga, kus kogu koolitee läbitakse ühes kohas, leidis Toomel.

Kuid samuti vastab tõele, et aastatepikkune teadmatus gümnaasiumi tuleviku suhtes on sundinud noori juba varem lahkuma Tartu, Tallinna või naaberomavalitsuste koolidesse. Toomel tunnistas, et ka see on põhjus, miks õpib praegu gümnaasiumis vaid seitse last.

Toomeli sõnul on kogukonna vastuseisus kõlanud tugeva argumendina ka kartus eestikeelse ja -meelse keskkonna hajumise ees, kuna Toilat on ajalooliselt peetud Ida-Virumaal eestluse kantsiks. Ka Tartu ringkonnakohus ütles oma märtsikuises otsuses, et Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemisel ei arvestatud eestikeelse kogukonnaga.

"See eestikeelsuse ja -meelsuse temaatika oli tugev argument teatud osale kogukonnast. Kuigi vaadates Ida-Virumaal kõiki koole, siis me räägime eestikeelsest haridusest, kus õppetöö toimub koolides eesti keeles," lausus Toomel.

"Täna ei päde enam see, et meil Toila kool oli eestikeelne ja teised ei ole. Ka Toila koolis õpib vene kodukeelega perekondadest lapsi ja täna ma seda küll ei saaks enam tuua põhiargumendina," selgitas ta.

Toomel möönis, et kogukond on gümnaasiumi sulgemise küsimuses jätkuvalt lõhki ning volikogu otsus oli emotsionaalselt raske, kuid otsustajad pidid lähtuma faktidest.