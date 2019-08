Mesilasperede toetust tahab ligi 1400 mesinikku

Puusepa Mesindustalus on ligi 150 mesilasperet. Koduaias on neist vaid üksikud, ülejäänud on laiali 100 kilomeetri raadiuses, enamik Nigula looduskaitsealal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Perenaine Maarika Puusepp on Eesti meetootjate ühenduse juhatuse liige ja koos teiste mesinikega ka toetuse asja pikalt ajanud.

"Sellest on pikalt ja kaua kõik mesinikud unistanud ja nüüd siis lõpuks saab see asi teoks. See on nüüd esmakordselt sel aastal. Tegelikult rahasid veel ei ole keegi saanud, need on lootust saada selle aasta seisuga ehk viimane tähtaeg 31. detsember. Sellel aastal on määratud 600 000 eurot ja see jagatakse ära registreeritud mesilasperede arvuga. Oletatavasti umbes 19 eurot ühe pere pealt peaks see summa olema," selgitas Puusepp.

Kõik põllumajandusloomad peavad olema PRIA registris, ka üks või kaks mesilasperet tuleb registrisse kanda. Tänavu kandis oma mesilinnud esimest korda registrisse 220 mesinikku, kellel oli kokku 2100 mesilasperet. Tõenäoliselt aitas sellele otsusele kaasa võimalus taotleda toetust.

Kas tänavune on hea või halb meeaasta, sellele on veel on vara hinnangut anda.

"Praegu on vara, sest tegelikult käibki meevurritamine. Mõistlik oleks rääkida saagist siis, kui kõik on vurritatud, ja meehulk jagada siis mesilasperede arvuga, et kätte saada keskmine," ütles Puusepp.

Toetust on kavas maksta neljal järjestikusel aastal ehk kuni 2022. aastani.