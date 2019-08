Ajakirjanik Oleg Samorodni ning strateegilise kommunikatsiooni ekspert Ilmar Raag rääkisid Õhtulehele, et Postimehe uue plaani järgi reklaamivahenduse lepingusse alles jäävad NTV Estonia ja REN-TV Estonia on sama suurel määral Venemaa propaganda esitajad kui PBK.

"NTV Baltic Estonia ja REN-TV Baltic on samasugused Kremli propagandistlikud telekanalid nagu PBK, mis on Venemaa Pervõi kanali kohalik kloon," ütles ajalehele Samorodni, kes peab Eesti Päevalehes "Vene meedia päevikut."

"Põhimõtteliselt on kõik Venemaa föderaalsed telekanalid keskvõimu kontrolli all. Seega pole meile vahet, kas tahame, et uudiseid näitaks PBK või NTV, sest sisu on neil täpselt sama," lisas Raag.

Samorodni kritiseeris eriti tugevalt REN-TV Balticult, mis on tema sõnutsi täis vandenõuteooriaid, millede kohaselt tahab kogu maailm hävitada Venemaad ning kuidas vene rahvas võitleb Putini juhtimisel kangelaslikult vaenlastega.

Postimees Grupp teatas nädalavahetusel, et võtab 1. jaanuarist üle BMA Estonia OÜ telekanalite reklaamimüügi Eestis. Läbi koostööleppe lisanduks Postimees Grupi telekanalite portfelli neli uut kanalit: PBK, NTV Baltic Estonia, REN-TV Baltic Estonia ja DOM Kino.

Pärast avalikku kriitikat ütles Postimees Grupi juhatuse esimees Andres Kull ERR-ile, et teeb ettepaneku BMA Estonia OÜ-le, et see võtaks PBK lepingust välja.

"Nagu ma aru saan, põhiline probleem on selle paketi juures PBK. Iseenesest me oleme varem ka Vene telekanaleid vahendanud ja meil on ka praegu üks kehtiv leping, see on telekanaliga TNT. Ei osanud hinnata, et see PBK mingitpidi ohtlik oleks. Ta ei ole kindlasti võrreldav RTR-i ja mõne teise kanaliga. Aga jah, toimetus juhtis sellele meie tähelepanu ja nüüd on otsustamise koht, et kas me lähme edasi või ei lähe," lausus Kull.

Kull märkis veel, et vene telekanalite reklaamimüügi ülevõtmine on puhtalt äriline otsus.