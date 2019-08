Jõesaar: Postimees võiks jätta Vene telekanalite reklaamitehingu katki

"Minu isiklikust seisukohast, siis sel tehingul on mõju Postimehe mainele ja usaldusväärsusele ning pigem tuleks see tehing katki jätta. Raha, mis sellest reklaami vahendamisest saadakse, on küll märkimisväärne, aga see läheb paljuski samamoodi Eestist välja kui Google või Facebooki reklaamid. Minu soovitus reklaamiagentuuridele - katsuge leida alternatiivseid kanaleid. Ei pea kasutama neid kanaleid, mis ei pruugi Eesti riigile hästi mõjuda," rääkis Jõesaar Vikerraadio saates "Uudis+".

Jõesaar selgitas, et kui Lääne-Euroopas, sh Eestis on tavapärane jaotus, kus ühelpool on erameedia ja teisel pool avalik-õiguslik meedia, siis Venemaal on erameediat väheks jäänud ja domineerivaks on saanud riiklik meedia.

"Avalik-õiguslikku meediat, nagu meie seda mõistame, Venemaal enam pole. Ja Venemaa riiklike telekanalite sisu sõltub sellest, mida riik soovib edastada - jutustada Venemaa narratiivi on nende missioon," sõnas Jõesaar.

Rääkides konkreetselt Postimees Grupi otsusest vahendada reklaami Venemaa telekanalitele, ütles Jõesaar, et sellel on kaks poolt.

"Nende seisukohalt, kes teevad äri, on Vene telekanalite vahendamine loogiline. Aidatakse kaasa Eesti ettevõtete ja teenuste pakkujate edukale tegutsemisele. Neil kanalitel on Eestis oma vaatajaskond ja neile reklaamsõnumite edastamine on osa ärist," rääkis Jõesaar ja tunnistas, et asjal on ka teine pool.

"Kui meie ettevõtete või ka riigiasutuste reklaamid on neis telekanalites, mis esitavad kallutatud või ebatõest infot, siis aitame me kaasa nende kanalite usaldusväärsuse kasvule. Et näe, siin on meie firmad ja tooted, meie piim ja leib; ja siis nende vahel uudised, siis see moodustab vaataja jaoks ühe terviku ja võib mõjuda tõesena."

Pärast Vene telekanalitele reklaamimüügi uudise välja tulekut tabas Postimees Gruppi kriitika, sealhulgas oma toimetuse seest. Postimees Grupi juhatuse esimees Andres Kull teatas seejärel, et meediakontsern teeb ettepaneku BMA Estonia OÜ-le, et see võtaks PBK välja telekanalite nimekirjast, kellele Postimees reklaamimüüki tegema hakkaks. Jõesaar peab seda libedaks teeks.

"See on libe tee, et hakata üksikuid kanaleid välja võtma. Tuleks vaadata tervikpilti. Me räägime Vene riigi kontrolli all olevatest kanalitest paketina. Nad kõik moodustavad ühe terviku. Jah, Vene filmikanalites pole uudiseid, aga filmide valik on selline, et see on nn soft power ehk ideoloogilione mõjutustegevus."

Jõesaar selgitas, et üks asi on publitsistika ja uudistesaated, aga pehme mõjutustegevus on märksa kavalam ja peidetud filmidesse ja seriaalidesse.

"Kes on kangelased, kelle vastu võideldakse, mis on mängufilmide motiivid ja lood, sellest võib esmasel vaatlusel olla raske aru saada. Aga lõpuks jääb ikkagi alati alles see, et Venemaa kangelane on see, kes lõpuks domineerima jääb - ta tuleb ja võidab," sõnas Jõesaar ja lisas, et Venemaal on jutustada üks, kuid suur lugu - idapoolse tsivilisatsiooni võidust ja läänepoolse tsivilisatsiooni ehk Euroopa hukust.