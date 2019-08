Andres Kull: Postimees palub PBK reklaamivahenduse paketist välistada

Postimees Grupi juhatuse esimees Andres Kull ütles, et Postimees Grupp teeb ettepaneku BMA Estonia OÜ-le, et see võtaks PBK välja telekanalite nimekirjast, kellele Postimees Grupp reklaamimüüki tegema hakkaks.

Kull ütles ERR-ile, et arutas esmaspäeva hommikul probleeme, mis seoses Vene telekanalite reklaamimüügiga üles kerkisid. "Nagu ma aru saan, põhiline probleem on selle paketi juures PBK. Iseenesest me oleme varem ka Vene telekanaleid vahendanud ja meil on ka praegu üks kehtiv leping, see on telekanaliga TNT. Ei osanud hinnata, et see PBK mingitpidi ohtlik oleks. Ta ei ole kindlasti võrreldav RTR-i ja mõne teise kanaliga. Aga jah, toimetus juhtis sellele meie tähelepanu ja nüüd on otsustamise koht, et kas me lähme edasi või ei lähe," lausus Kull.

"Me peame tegema meie partnerile ettepaneku PBK välja lülitada kanalite nimekirjast, mida me vahendame," lisas ta.

Kull märkis veel, et vene telekanalite reklaamimüügi ülevõtmine on puhtalt äriline otsus.

"Turul on hulk kliente, keda huvitab nii Eesti kui ka Vene auditoorium ja reklaam on ju seal, kus on vaataja. Sellega on võimalik paremini teenindada reklaamikliendi huve. Kuidas see üldsusele ka ei meeldi, siis tegelikult samadel kanalitel on olemas täiesti reaalsed Eesti firmadest reklaamikliendid, kes tahavad kommertsteadetega läbi selle kanali suhelda oma auditooriumiga," selgitas Kull.

Postimees Grupp teatas laupäeval, et võtab alates järgmise aasta 1. jaanuarist üle BMA Estonia OÜ telekanalite reklaamimüügi Eestis.

Läbi koostööleppe lisanduks Postimees Grupi telekanalite portfelli neli uut kanalit: First Baltic Channel Estonia (PBK), NTV Baltic Estonia, REN-TV Baltic Estonia ja DOM Kino.

Postimees Grupp AS esindab Eestis praegu telekanaleid Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits, Eesti Kanal, Eesti Kanal+, TLC, Discovery Channel, TNT, TNT4 ja Pjatnitsa.