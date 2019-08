Postimees Grupp loobus Vene kanalite reklaamimüügist toimetuse huvides

"Postimehe enda toimetus on kirjutanud Vene telekanalitest ja nende kaudu Eestis tehtavast mõjutustegevusest. Nad nägid selle ohtu oma usaldusväärsusele," ütles AS Postimees Grupp juhatuse esimees Andres Kull neljapäeval ERR-ile. "Meile on oluline Postimehe toimetuse vabadus," lisas ta.

Augusti alguses avalikkuse ette ilmunud AS Postimees Grupi plaan võtta alates järgmise aasta 1. jaanuarist üle BMA Estonia OÜ vahendatavate Vene telekanalite reklaamimüük pälvis muuhulgas kriitikat ka Postimehe toimetusest. Lehe uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa, kes on Venemaa mõjutustegevusest ja propagandast mitmeid põhjalikke käsitlusi kirjutanud, ütles ERR-ile, et tema jaoks oli see uudis ehmatav.

BMA Estonia OÜ vahendab ühtekokku nelja kanalit: First Baltic Channel Estonia (PBK), NTV Baltic Estonia, REN-TV Baltic Estonia ja DOM Kino. Suurimaid küsimärke tekitas PBK kanalisse reklaami vahendamine.

Kulli sõnul ei oleks olnud võimalik hakata ka BMA Estonia kanaleid eristama ja jätnud näiteks PBK kõrvale. Lepingu sõlmimisel oleks tulnud üle võtta reklaamimüük kõiki nelja kanalisse. "Mõned ekprerdid ütlesid ka, et ega need teised kanalid PBK-st paremad ole," rääkis ta.

BMA Estonia kuulub Baltic Media Alliance kontserni, esindades Eestis 25 telekanalit, venekeelset nädalalehte MK-Estonia ja OTT TV lahendust TVDOM.TV.

Postimees Grupp AS esindab Eestis praegu telekanaleid Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits, Eesti Kanal, Eesti Kanal+, TLC, Discovery Channel, TNT, TNT4 ja Pjatnitsa.